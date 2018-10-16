"Всюду Трамп". МВФ пугает, но страшно не всем

МВФ предупреждает: протекционизм Дональда Трампа ввергнет мир в глубокий экономический кризис. Но тот гнет свою линию и наращивает популярность у американцев.

Чем выше рейтинг Дональда Трампа, чем ощутимее его успехи в национальной экономике и чем больше американцев верят в победу нынешнего президента на следующих выборах, тем сильнее "наезды" на него структур, представляющих интересы глобалистов, стремительно теряющих свою ключевую площадку – Соединенные Штаты. МВФ – одна из них. Она хорошо знакома многим странам, поверившим в "целебные" рецепты Международного валютного фонда и в результате лишившихся экономического, а зачастую и политического суверенитета, по уши оказавшись в долгах. В этот раз МВФ выступил с глобальной "страшилкой", нацеленной на то, чтобы сделать Трампа чуть ли не врагом всего человечества. По крайней мере – злостным недругом мировой экономики.

Эксперты фонда по какой-то хитрой, одним им известной методике подсчитали, что торговая война, развязанная Дональдом Трампом, лишит мировую экономику более полутора триллионов долларов. Причем, заявляют в МВФ – и это явный посыл избирателям действующего главы государства – наибольший ущерб от этого в долгосрочной перспективе получит сама Америка.

Приводятся и другие цифры: при наиболее негативном сценарии глобальный рынок сократится на 17 процентов, а мировой ВВП снизится почти на 2 процента. В результате мировую экономику якобы ждут потрясения, по сравнению с которыми кризис 2008-2009 годов покажется детской шалостью. Специалисты МВФ, как заправские кликуши, нагоняют ужаса. Мол, еще немного, и все на нашей планете в полной мере ощутят чудовищный эффект от протекционизма администрации Трампа.

Все это, конечно, отголоски, реакция на его выступление на 73-й Генассамблее ООН, во время которого он четко и окончательно сформулировал свою позицию. Тогда Дональд Трамп заявил, что США откажутся от идеологии глобализма и станут исходить из принципа "каждому свое", который позволит всем государствам отстаивать свой суверенитет в соответствии с национальными интересами. Силы, придерживающиеся диаметрально противоположной точки зрения, прощать такое Трампу не намерены. И они не прощают.

Раскручивается скандал по поводу якобы имевших место крупных махинаций Трампа-младшего и Трампа-старшего с налогами в 1990-е годы. Буквально из пальца высасываются другие истории, которые – по замыслу противников президента – должны стать основанием для его импичмента. Теперь вот МВФ выставила Трампа в качестве разрушителя глобальной экономики. Но он крепкий парень и умеет держать удар. Именно это и нравится его сторонникам, прирастающим в числе каждый день.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik