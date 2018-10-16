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"Фейк" или "ньюз"? В Брюсселе обсуждают борьбу с "бичом современности"

(обновлено: 13:43 16.10.2018)
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Мария Балябина
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКак распознать фейк: рецепт Натальи ЛосевойКак распознать фейк: рецепт Натальи Лосевой
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Термин "фейк ньюз" у всех на слуху, но точно определить, что это, оказалось не так-то просто. Этим сейчас занимаются журналисты из Европы и Азии в ходе "круглого стола" в Брюсселе. Среди них – обозреватель радио Sputnik Мария Балябина.

Журналисты ведущих изданий из стран Азии и Европы собрались в Брюсселе, чтобы понять, что происходит с феноменом "фейк ньюз" и как бороться с дезинформацией в глобальном масштабе. Я представляю на этом мероприятии Фонда "Азия-Европа" (АСЕФ) Россию и, соответственно, радио Sputnik.

Научные журналы
© Flickr / brewbooks
Фейк – универсальное средство американской борьбы, и с невежеством тоже
Оказалось, что провести мероприятие именно на эту тему организаторов сподвигла политика американского президента, который стал очень уж часто использовать термин "фейк ньюз", причем, применительно к крупным СМИ, которые фактически оказались в оппозиции к нему. Так что все мы здесь собрались не в последнюю очередь благодаря Дональду Трампу. 

Я не знаю, по какому принципу определяли порядок участников в списках и их рассадку за столами, но я оказалась первой после организаторов, а место мне определили по правую руку от президиума. Рядом со мной оказался коллега с польского радио, который перед началом мероприятия сказал: ну это же надо расположить Польшу рядом с Россией – чтобы мы тут войну устроили. Правда, от нападок воздержался. 

Впрочем, человеческому общению на таких мероприятиях разница во взглядах не мешает. Я уже была на журналистском коллоквиуме АСЕФ в 2015 году – тогда отношение к России не отличалось принципиально от того, что есть сейчас. Тем не менее, со мной пытался дружить коллега из Литвы, который убеждал, что никто там не против России, и в это же время строчил в Facebook антироссийские заметки. В общем, государственная политика, как показывает жизнь, не особо влияет на общение на человеческом уровне. То есть на работе польские журналисты знают, что Россия – "враг", а оказавшись с русскими за одним столом, могут вполне мило пообщаться. 

Но вообще атмосфера, конечно, своеобразная. Участники прекрасно общаются между собой, все друг другу улыбаются, но когда я говорю, что я из России, реакция всегда: о, Россия. Да и в раздаточных материалах буквально в первом абзаце сказано о некоей дезинформации со стороны России. А на первой странице газеты New Europe, например, заявление председателя Европейского совета Дональда Туска о том, что Россия – это главная угроза Евросоюзу. Так что обстановка не самая дружественная. 

Я вынуждена была вступиться за честь страны. Когда начали обсуждать создание некоего органа, который боролся бы с дезинформацией и защищал людей, которые читают новости, я спросила, кто и как будет решать, какая информация правдивая, какая – нет. За исключением очевидных ошибок или выдумок под термином "фейк ньюз" часто понимают информацию, которая просто не нравится. По этому принципу могут обвинить целые СМИ – что и происходит с RT и Sputnik. Нашим коллегам отказывают, например, в аккредитации в Елисейском дворце. При том, что лично я, да и мои коллеги, никогда нарочно не искажали информацию. А то, что вам не нравится наша точка зрения, все же не делает ее ложной. 

Ливерпульские болельщики в Киеве перед матчем Лиги чемпионов УЕФА. 26 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Мнение: Лондон – лучшая кухня антироссийских мифов
И разве этот путь приведет к свободе слова? Разве отказ в доступе к источнику информации сможет сделать ее более правдивой?

Очень порадовало, что я со своей позицией оказалась не одинокой. Некоторые высказались в ходе "круглого стола" относительно якобы вмешательства России в американские выборы, объяснив популярность этой темы тем, что обывателю проще сказать: это не я ошибся выбором, это меня "злые русские" заставили. Другие подходили после мероприятия и говорили, что в целом согласны и вообще иногда почитывают Sputnik и смотрят RT.

Так что, как показывает практика, альтернативная информация все же находит дорогу к своему читателю. 

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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