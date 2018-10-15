Вой на. Голландия объявила России кибервойну, но испугалась реальности

Когда министр их обороны Анк Бейлевелд огорошила тем, что Нидерланды находятся с Россией в состоянии кибервойны, подумалось, что дамочке этой просто забыли объяснить, что война – это боевые действия с обеих сторон, а не наговоры одной стороны на другую. Но когда вслед за ней вроде как боевой человек – генерал морской пехоты Джефф Макмутри – пожаловался на то, что русские мешают голландцам учиться в Арктике защищаться от русских, стало ясно, что у них и для мужиков с погонами война – это, как сказали бы у нас, "вой на". В смысле кляузы на вероятного противника.
Но как не понять генерала, если никакого к ним уважения. Они, понимаешь, вместе с британцами, тоже теми еще вояками, как нормальные натовцы отрабатывают за Полярным кругом противоракетную оборону, а русские, понимаешь, то на истребителях пролетят, то на кораблях сблизятся. Ну никаких условий для маневров. Им здесь и так все в новинку, а тут эти – туда-сюда, туда-сюда. "Они явно хотят сделать свое присутствие видимым", – цитирует The Telegraph Макмутри. Правильно – хотят. Потому что для вас же стараются. Чтобы знали, что легкой прогулки не будет. А то вам в ваших военных академиях даже о погоде в местных широтах не говорят.
Их максимум – стать "торпедой", "запустить" которую, на жаргоне – это использовать в роли провокатора. Как правило, это дело сходняк "доверяет" самому недалекому и бесполезному из своих. Нидерланды справляются с заданием как могут. А как могут – показал чемпионат мира по футболу. Тоже ведь хотели попасть в Россию, да не попали. Великие футболисты, как и великие художники остались у них в прошлом. А в настоящем у них – Макмутри. Но и он может увековечить свою фамилию, например, в меню одного фаст-фуда, составив компанию макнаггетсу и макфлурри. "Макмутри" – чем не название для картошки в мундире. Хотя лучше им назвать яйца всмятку.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik