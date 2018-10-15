Сначала, как по команде, голландцы в октябре вспомнили, что Москва еще в апреле "пыталась взломать" ОЗХО. Но здесь было хотя бы понятно, зачем вспомнили и что за команда. А потом началась "самодеятельность".

Вой на. Голландия объявила России кибервойну, но испугалась реальности Your browser does not support HTML5 audio

Что мы знаем о Голландии? Что это родина великих художников и великих футболистов. И что у нее это – в прошлом. А в настоящем – марихуана и красные фонари. Это, конечно, весьма поверхностное представление об одной из ключевых стран ЕС. Но если послушать ее деятелей из числа тех, что считают себя силовиками, то ощущение, что они явно что-то курят и кого-то "ублажают". Ну, или им, как собаке Павлова, включили лампочку.

И потекло. В течение недели три громких заявления. Как бы против России. На самом деле – на место в геополитике наравне с Британией и США. Они думают, что наравне. Это же им доверили первыми освежить кампанию против русских "агентов-хакеров". Как по команде они, почему-то в октябре, вспомнили, что Москва еще в апреле "пыталась взломать" ОЗХО, что и "доказали" фотографиями российских сотрудников, которые, собственно, ни от кого здесь и не прятались. А потом началась "самодеятельность".

Когда министр их обороны Анк Бейлевелд огорошила тем, что Нидерланды находятся с Россией в состоянии кибервойны, подумалось, что дамочке этой просто забыли объяснить, что война – это боевые действия с обеих сторон, а не наговоры одной стороны на другую. Но когда вслед за ней вроде как боевой человек – генерал морской пехоты Джефф Макмутри – пожаловался на то, что русские мешают голландцам учиться в Арктике защищаться от русских, стало ясно, что у них и для мужиков с погонами война – это, как сказали бы у нас, "вой на". В смысле кляузы на вероятного противника.

Но как не понять генерала, если никакого к ним уважения. Они, понимаешь, вместе с британцами, тоже теми еще вояками, как нормальные натовцы отрабатывают за Полярным кругом противоракетную оборону, а русские, понимаешь, то на истребителях пролетят, то на кораблях сблизятся. Ну никаких условий для маневров. Им здесь и так все в новинку, а тут эти – туда-сюда, туда-сюда. "Они явно хотят сделать свое присутствие видимым", – цитирует The Telegraph Макмутри. Правильно – хотят. Потому что для вас же стараются. Чтобы знали, что легкой прогулки не будет. А то вам в ваших военных академиях даже о погоде в местных широтах не говорят.

Хотя в том, что голландские морпехи чуть не околели в Норвегии, тоже Москва виновата. А потому что из-за кого они здесь? А то, что без теплой одежды – так это потому, что к горячей же фазе готовятся. Впрочем, стенания их военачальника доказывают, что не в экипировке дело. Что с ней, что без, они все равно здесь дрожат. Так что главкому НАТО в Европе, американцу Скапаротти, что поклялся защитить Атлантику от России, на голландцев не стоит рассчитывать. Они лишь по части улетучиться.

Их максимум – стать "торпедой", "запустить" которую, на жаргоне – это использовать в роли провокатора. Как правило, это дело сходняк "доверяет" самому недалекому и бесполезному из своих. Нидерланды справляются с заданием как могут. А как могут – показал чемпионат мира по футболу. Тоже ведь хотели попасть в Россию, да не попали. Великие футболисты, как и великие художники остались у них в прошлом. А в настоящем у них – Макмутри. Но и он может увековечить свою фамилию, например, в меню одного фаст-фуда, составив компанию макнаггетсу и макфлурри. "Макмутри" – чем не название для картошки в мундире. Хотя лучше им назвать яйца всмятку.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik