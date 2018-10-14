Сами напросились. Пентагон идет на Польшу с топором и пилой

Польша стремительно меняется. Где был лес (кому он нужен?), – будет грандиозный комплекс военных складов. Американских и натовских. А раз будут новые склады – будут и новые войска.

Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Ну, то есть лес рубят – щепки летят. А иногда и перья. По-другому не бывает. Инженерный корпус американской армии намерен уничтожить почти 40 гектаров уникального лесного массива поблизости от использующейся США и НАТО польской авиабазы Повидз. Там будет возведен новый специальный ремонтно-складской комплекс. Комитет альянса по инвестициям предсказуемо одобрил вырубку леса, а в военном бюджете Соединенных Штатов предусмотрено выделить на эту комплексную работу почти 90 миллионов долларов. Нюанс (если его можно так назвать) в том, что эта варварская акция входит в прямое противоречие с проектом ЕС Natura 2000 по защите редких видов фауны и их среды обитания. Такие животные и птицы в этом месте есть, но чего не сделаешь ради одобрительного кивка Вашингтона?

Варшава специально сняла, к примеру, запрет на разрушение птичьих гнезд. Там посчитали, что "общественная безопасность" и расширение возможностей ВС США в Европе, ради которых будут вырубаться лес и строиться комплекс, несоизмеримо важнее, чем защита каких-то там редких птиц. В конце концов, те могут изящно вспорхнуть и перебраться, бережно неся в клювиках потомство, в более комфортное и безопасное место, куда еще не пришли американские лесорубы.

Кроме того, противоречия Польши и Брюсселя переросли в некий системный кризис, причем не только в экологических вопросах. И Варшава видит наиболее надежного помощника и "партнера" в лице Вашингтона, все чаще пренебрегая общеевропейскими установками. А для того, чтобы тот не сомневался в необходимости продолжать активное освоение Польши, ему регулярно вводятся дополнительные антироссийские словесные инъекции. Мол, враг у ворот общего западного дома и готов в любой момент вероломно напасть, а мы – передовой и главный форпост на пути варваров – одни их не удержим.

Надо сказать, американскому военно-промышленному комплексу и части политического истеблишмента Польша действительно интересна. По самым разным причинам. По сути же, нынешний Вашингтон выполняет наказ Барака Обамы, запустившего в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией программу Европейская инициатива перестраховки (European Reassurance Initiative) по усилению присутствия США в Европе якобы для обеспечения безопасности в регионе. Дональд Трамп, конечно, активно пересматривает наследие своего предшественника, но до этого конкретного проекта ввиду большой занятости внутренними разборками, похоже, руки просто еще не дошли. Смысл программы прост: инфраструктурно и организационно обеспечить быструю переброску военных и техники с объектов в Германии, Нидерландах и Бельгии на восточные рубежи ЕС. А еще лучше – капитально там обосноваться. Расширение авиабазы Повидз поможет приблизиться к этой цели.

Однако и Варшава показывает недюжинную прыть. В ходе недавнего визита в Вашингтон президент Польши Анджей Дуда изумил и даже повеселил мировую общественность. Он предложил назвать еще одну, пока не существующую базу США в Польше Fort Trump ("Форт-Трамп"). То ли это была шутка, то ли Дуда решил хитро сыграть на самолюбии и амбициях бывшего короля недвижимости, который уже называл небоскребы в свою честь. Получилось у польского лидера грубовато, незамысловатая "хитрость" мгновенно публикой была разгадана. Но кто знает, может быть, самому Трампу идея понравилась? Он ведь такой: угловатый весь, непредсказуемый.

За создание новой полноценной базы США Варшава бьется не первый год. Даже готова выделить на ее строительство из бюджета немалые деньги: 2 миллиарда долларов. А еще намерена закупить тоже за большие миллиарды американские системы Patriot. Как бы бюджет не треснул. Польские власти наверняка надеются, что эти инвестиции Америка вернет им с лихвой. В том или ином виде. Но тот же самый Трамп, насколько его удалось узнать, может лишь поблагодарить партнеров за усилия и произнести нечто вроде: "Вы внесли свой вклад в величие Америки как мирового лидера, большое вам спасибо".

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik