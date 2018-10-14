В Литве человек человеку – лесной брат. Посол РФ теперь об этом знает

В Литве с помпой перезахоронили одного из "лесных братьев". Повторив, что герой, каких поискать. Убивал много, потому что жил трудно и боролся отчаянно. МИД РФ отреагировал неправильно – и вспомнил про героя не то. В Вильнюсе того и ждали.

Мир, как известно, наполняют всего две вещи: звездное небо над головой и моральный закон внутри нас. Но есть одно исключение – если над головой звезды древнего Кремля, то моральный закон можно смело двигать в любую удобную сторону. Вот, говорят, что история не терпит сослагательного наклонения. Это так, но нужно внести поправочку: если это история России или СССР – то не только терпит, но и нуждается в нужном сослагании, и в правильно верном наклонении. А вот после того, как ее куда надо наклонили – вот после это она может сослагательное и не терпеть.

В Литве с помпой перезахоронили останки одного из лидеров "лесных братьев" Адольфаса Раманаускаса по кличке "Ястреб". Героя, каких поискать. Чтобы вы сразу правильно понимали, напомню, что человек жил в Литве, но родился в Штатах, с детства дышал воздухом свободы, а значит, по определению ничего дурного в своей жизни сделать не мог. В 1941-ом – с искренней радостью встречал немецких освободителей и помогал им, чем мог. А с 1945-го – смело боролся в лесах с несправедливостью советской оккупации. Советская власть его изловила и расстреляла, что лишний раз доказывает, что человек был хороший, геройский.

В общем, хоронили борца с оглядкой на Кремль: пока реакции не будет, не закопаем. Ждать не пришлось: мол, бандит, руки по локоть в крови. Нет, все-таки странные у них там в Москве представления. Ведь недаром даже в советское время здесь, в Прибалтике, этих лесных ребят братьями называли. Человек человеку брат – так было в послевоенные годы в литовских лесах. Братская помощь по переходу на тот свет была оказана примерно 25 тысячам жителям Литвы – от грудных младенцев до стариков – не вписавшимся в сослагательные, изъявительные или повелительные наклонения братьев. Помните фильм "Никто не хотел умирать"? Так вот – это бред и совковая пропаганда. Судя по цифрам, хотели – почти все. Или, как говорит один из братьев, – не только лишь все. Братья лишь исполняли эту настоящую, подавленную Советами, волю народа. Поэтому и герои.

А российский МИД, понимаешь, давай осквернять память. Конечно, такого терпеть нельзя. Поэтому немедленно вызвали посла России, чтобы бойко высказать ему все в лицо, нажимая на взрывные согласные. Чтобы ветер почувствовал, чтобы как из душа окатило. "Мы, – говорят, – возмущены попиранием памяти героев борьбы с советской оккупацией…" А посол: "Какой оккупацией?!". "Ну как, какой? Вашей!" "Нашей?!" В общем, разговор не задался.

МИД Литвы, конечно, обиделся. Послать российского посла – это, конечно, слишком, поэтому главный литовский дипломат стал намекать на чемодан. Мол, мы этому послу станем настоящими "братьями" и создадим все условия. Будем наклонять к сослагательству. Таков наш моральный закон. Ибо таким людям не место под нашим звездным небом. Где все люди теперь – братья. Ну, или должны быть.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика