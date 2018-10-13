В Европу – но по пути УПА*. У Украины обострилась "историческая шизофрения"

Предатели, перешедшие на сторону Гитлера, были везде. И в СССР тоже. Но в памяти людей и в России, и в Европе они так и остались предателями. А в головах украинцев происходит что-то совершенно невообразимое.

Большинство украинских граждан считает, что советские воины в годы Великой Отечественной войны защищали Украину как свою родину. На этом хорошие новости заканчиваются.

В преддверии Дня защитника Отечества, который теперь отмечается украинцами 14 октября – в честь основания бандитской УПА*, – соцгруппа "Рейтинг" провела исследование. Выяснилось, что указанное "большинство" граждан – 82 процента опрошенных – не исключает и значительного процента тех, кто положительно ответил на другой вопрос. Это вопрос о том, а что же защищала прогитлеровская УПА* в годы войны (ее украинские социологи называют исключительно Второй мировой)? Оказалось, что тоже свою родину. Так высказалась ровно половина участников опроса.

Может ли такое быть по закону простой арифметики? Может, если часть респондентов одинаково ответила на оба вопроса. Вероятно, это те самые люди, которые считают возможной и даже нужной Украине идею примирения бойцов Красной армии и вот этого вот беспринципного сброда из УПА*, этих "повстанцев", как они вежливо называют садистов с оружием в руках, этих "борцов за национальную независимость Украины", которым историческая удача не улыбнулась ни разу. Получается, нынешние старики, бывшие в войну по разные стороны баррикад, должны теперь заключить друг друга в объятия? Предатели должны брататься с теми, кого они предавали? Да, должны – так считает 56 % участников соцопроса. (Интересно, опрашивали ли ветеранов Великой Отечественной войны? Вряд ли. Их голос сегодня мало кому интересен в незалежной).

Что за каша варится в головах таких респондентов, неизвестно. Однако ее рецепт утвержден "на самом верху". Пропагандистское переписывание истории, настойчивое вдалбливание идей какой-то "исключительности" и абсолютной несвязанности с русским миром, откровенная героизация нацистов – вся эта молотилка работает безостановочно и делает свое "тихое дело" под одобрительные подсказки: можно, можно молотить и дальше, молотите по мозгам. Подсказки же звучат из "первых рядов": то спикер Рады что-то там про Гитлера уважительное брякнет , то детскую игру про бандеровцев утвердят как проект общенационального исторического фестиваля. Ну а уж когда сам президент и главнокомандующий страны Петр Порошенко вводит старый оуновский* клич как новое приветствие в украинской армии, то не услышит и не поймет только мертвый…

*Экстремистская организация, запрещенная в России

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik