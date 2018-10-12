На учения в Норвегию сам авианосец "Гарри Трумэн" пожалуют. Может, хоть здесь обретет себя. А то шарахался как неприкаянный. То у Корейского полуострова поболтается, то в Средиземном море помаячит. Теперь на север. Чтобы и здесь его никто не испугался.

Зуб, тризуб и вилы. НАТО поставит 20 "опытов" на учениях в Норвегии Your browser does not support HTML5 audio

До их крупнейших, важнейших и мощнейших учений в Норвегии еще две недели, а от гордости и величия их уже распирает так, что сил нет держать это в себе. Дня не проходит, чтобы кто-нибудь из их натовской тусовки не изрек максиму о том, насколько это будет все эпично и победоносно. 50 тысяч военных, 31 страна – весь альянс плюс примкнувшие к нему Швеция и Финляндия, не считая всякого рода "гостей". Размах, какого не бывало со времен окончания холодной войны.

"А сейчас, наверное, даже холоднее", – решили уже прибывшие сюда голландцы. Они на своей шкуре испытали суровость геополитического климата. Хотя это потому, что им никто не сказал, что здесь в это время года кроме своей шкуры еще должна быть и теплая зимняя одежда. Но это всё такие мелочи по сравнению с тем театром военных действий, который они тут разыграют. Шутка ли, сам авианосец "Гарри Трумэн" пожалуют. Может, хоть здесь обретет себя, а то шарахался по Мировому океану как неприкаянный. То у Корейского полуострова поболтается, то в Средиземном море помаячит. Теперь на север. Чтобы и здесь его никто не испугался.

Зато – красиво и беспрецедентно. Такую посудину к этим берегам еще не прибивало. Первый опыт. И, между прочим, не единственный. НАТО, как гласит сообщение на сайте командования, планирует провести в ходе маневров около двадцати экспериментов. Их суть не разглашается. Но некоторые из них и так известны. Хотя и не факт, что их тоже посчитали. Во-первых, никогда прежде альянс не проделывал это с Норвегией. Она, конечно, член блока со стажем и это ее человек сейчас там генсеком, но после фашистов страна уже как-то отвыкла от чужих войск.

Те, правда, оккупировали, а эти вроде как прибывают, чтобы поматросить. Да и числом поменьше. Но легенда примерно та же. И те ведь вторгались под предлогом защиты от агрессии Франции и Великобритании. Теперь они все вместе как бы спасаются от России. И это второй их "эксперимент". Потому что еще никогда НАТО так нацеленно и конкретно не подбиралось к России с этой стороны. Поэтому, какие бы опыты они здесь ни ставили, самое главное, что они здесь испытывают – это наше терпение.

Уверяют, впрочем, что Москве не стоит беспокоиться. Хоть и признают, что таки да, это будет демонстрация силы сдерживания России, но,мол, на почтительном расстоянии от нее. Эпицентр учений – в тысяче километрах от границы. Воздушные операции – в пятистах. В общем, как могут, бдительность нашу притупляют. Хотя и из названия этой "зарницы" понятно, что зуб они на нас не точат. Они точат "Тризуб". Если точнее, то "Единый трезубец".

Нам без разницы: вилы и вилы. А вот Украине должно быть обидно. Тризуб есть, да не в ее честь. Даже авторские не дали за использование госсимвола. В Киеве же, наверняка, думают, что оружие дьявола – тоже их изобретение.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik