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Токио-2020: Олимпиада без спортивных объектов или без якудзы?

(обновлено: 18:42 12.10.2018)
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Ольга Бугрова
© AFP 2018 / Kazuhiro NogiПешеходы проходят мимо символики Олимпийских игр в ТокиоПешеходы проходят мимо символики Олимпийских игр в Токио
© AFP 2018 / Kazuhiro Nogi
Все на олимпийскую стройку! Якудза бросила клич токийским бомжам, но полиция тоже услышала. Теперь организаторы Игр стоят перед непростым выбором.

Труд на благо имиджа страны вдруг оказался уголовно наказуемым делом, и произошло это в Стране восходящего солнца. Японская полиция арестовала группу воротил местной оргпреступности – якудзы – за участие в строительстве спортивных объектов к Олимпиаде-2020 в Токио. Крупнейшая преступная банда якудзы поставила на поток пополнение стройкомпаний рабочей силой – так нужной сейчас, когда есть опасность не уложиться в сроки окончания работ. 

© AFP 2018 / Behrouz Mehri
Церемония поднятия флагов Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио
Между тем, за ходом этих работ, как принято говорить, следит весь мир. Ведь обещан и гигантский новый Национальный стадион, "упрятанный" в пространство парка Мэйдзи тысячами растений на многослойных карнизах, и суперсовременный комплекс Олимпийской деревни, не говоря уже о выпуске роботов для обслуживания гостей и многом другом. 

Так чем же провинилась якудза? Тем, что в качестве строительных рабочих привозила на объекты бездомных, которые соглашались не только делать все, что прикажут, но и делиться заработком с "благородными нанимателями". Строительные компании тоже благодарили рекрутеров – платили за нелегальную доставку "тружеников". И все бы хорошо, но полиция не оценила якудзианский порыв, посчитав, что имидж имиджу рознь. Положив на весы, с одной стороны, сдачу олимпийских объектов в срок, а с другой – широкую огласку теневых схем национального строительного бизнеса, стражи порядка, видимо, решили, что пусть лучше стройка опоздает, но  останется честным делом. 

© РИА Новости / Ксения Нака
Презентация японского кимоно для олимпиады в Токио
К слову, арест шестерых преступников пришелся внахлест новостям о том, что японская комиссия по аудиту предположила: итоговая стоимость проведения Игр в Японии достигнет трех триллионов йен вместо предполагавшихся вначале 1,35 трлн. (И это несмотря на проведенное уже сокращение расходов!) Некоторые СМИ отреагировали на такое сообщение в раздраженном духе: если бы сразу было известно, что сумма окажется столь огромной, возможно, следовало бы подумать, а разумно ли Японии вообще принимать Олимпиаду. 

Впрочем, бездомные расстроились, наверняка, больше всех. Их в Токио сейчас около пяти тысяч. И если по сей день у них не было только дома, а какой-никакой источник дохода благодаря олимпийской стройке был, то теперь – ни дома, ни денег. Якудза-то найдет, чем заняться, а у этих бедолаг одна радость впереди – через два года спортивный праздник.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik 

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