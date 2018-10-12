Окажись они сегодня друг против друга на президентских выборах, Эммануэля ждало бы сокрушительное поражение. Потому что Брижит ничего плохого стране не сделала. Кроме того, что она сделала стране Макрона.
Милая бранится. Брижит Макрон всыпала мужу за маленький рейтинг
Пожалуй, еще никогда командировка не была Эммануэлю Макрону так кстати. Не будь ее, ему все равно пришлось бы съехать. А так вроде бы по важным делам отбыл. Армения, Азербайджан. Две враждующие страны. Ему бы их к примирению призывать. Но его мысли далеки от Кавказа. У него в Париже свой "замороженный конфликт" остался. Может, и не "карабах", но, если верить прессе, то – "караул!". Вся Франция в курсе, что между ними произошло. О нем говорят: доигрался. О ней: накипело. И ждут развязки.
Елисейский дворец комментариев не дает. Действующие лица этой семейной драмы – тоже. Но обыватель из СМИ знает, что главные милые государства бранились так, что это меньше всего походило на то, что они тешились. Это была серьезная ссора, настаивают французские медиа. Одни ссылаются на секьюрити, по словам которого, отзвуки этого "грандиозного скандала" слышались даже через плотно закрытую дверь. Другие пишут, что Брижит находилась в состоянии крайней ярости и требовала от супруга прекратить свои "идиотские выходки". Говорят, припомнила ему все. Не исключено, что, хоть это и не педагогично, в угол поставила или даже отшлепала.
А кому как не ей. Тем паче давно пора, зауважали ее еще сильнее французы. Хотя они и до этого относились к первой леди с гораздо большей симпатией, чем к ее второму мужу. Окажись они сегодня друг против друга на президентских выборах, Эммануэля ждало бы сокрушительное поражение. Потому что Брижит ничего плохого стране не сделала. Кроме того, что она сделала стране Макрона. И не тогда, когда преподавала ему язык. А когда стала его личным имиджмейкером в ходе избирательной кампании. Ведь вначале его лишь потому и запомнили, что он младше ее на 24 года.
Так что она точно имеет право спросить у него: разве я тебя этому учила? Можно, конечно, решить, что это у них ролевые игры такие. Оба ведь не чужды театральности. Брижит, например, в модном телесериале снялась. Но это точно была не сцена ревности. Потому что ладно бы по бабам ходил – она бы поняла. А то ведь связывается с кем попало. То эта темная личность Беналля – вроде как телохранитель, а что на самом деле – неясно. То эти тоже темные полуголые парни, с которыми он, позируя, был ближе, чем с ней. Нормальные люди от него уже шарахаются. Три министра сбежали из правительства.
А эта его странная фраза. Странная, если не сказать больше. Потому что в его совете молодому безработному "перейти улицу и найти работу" и особенно в уточнении "я бы сделал это легко", шесть миллионов таких же безработных уловили высокомерное презрение. А в два раза больше миллионов, что живут на госпомощь, приняли как личное оскорбление его сентенцию о том, что на дотации идут "сумасшедшие бабки", а бедняки так и остаются бедняками. А кем им оставаться, если самого Макрона называют "президентом богатых". Как его называла Брижит, неизвестно. Может, не Макрон, а микрон. А что стесняться-то, если вся страна уже знает, какой у него маленький рейтинг.
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