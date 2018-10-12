Крупнейшие учения НАТО у границ РФ: упор на тайные эксперименты

Уж кому-кому, но не Брюсселю и Вашингтону говорить о логике холодной войны, которой якобы следует Россия. Москва лишь реагирует на угрозы собственной безопасности, усиливающиеся, в том числе, и за счет расширения НАТО на восток. Это очевидная для всех аксиома. А вот западные "горячие головы" как раз прилагают максимум усилий для раскрутки новой фазы противостояния. Еще один элемент этой политики – крупнейшие за последние годы учения у российских границ "Единый трезубец" (Trident Juncture, TRJE18), которые начнутся в конце октября в Норвегии.
В маневрах будут задействованы около 50 тысяч военнослужащих, 70 судов и около 10 тысяч единиц техники из 31 страны. Причем не только из входящих в НАТО, но и партнерских – Финляндии, Швеции, Австралии, Иордании, Грузии и Украины. Официальные релизы гласят, что учения "обеспечат среду для тестирования, уточнения и дальнейшего развития существующих или новых возможностей". Что особенно настораживает, так это то, что альянс, как заявляют в командовании, "стремится обеспечить наилучшие экспериментальные результаты". Иными словами, в планах Брюсселя – несколько десятков неких экспериментов с не очень понятной спецификой. Но точно военной, а какой же еще. Объяснениям генералов или функционеров по поводу того, что эксперименты не направлены против какой-то конкретной страны или группы стран, доверять не стоит. Прежде всего, потому, что они – генералы и функционеры – мастера камуфляжа.
Впрочем, кое-что об этих экспериментах известно. В ходе одного из них планируется отработать оперативное развертывание координационно-командного модуля для размещения и управления ВВС, предоставленными странами-союзниками.
По этому поводу уже разразился скандал в Нидерландах. Местные снабжающие армию военные структуры не смогли обеспечить теплым обмундированием своих солдат и офицеров и предложили им покупать его за свой счет. Но это пустяки на фоне замедления и в каких-то случаях сворачивания сотрудничества России с Западом в Арктике. Такого рода партнерство сулило крупные дивиденды всем его сторонам. Но вместо этого – масштабнейшие учения НАТО в одном из приарктических государств в непосредственной близости от российской территории. И аргументы типа того, что это некий ответ на недавние общевойсковые маневры "Восток-2018" в России выглядят совсем не убедительно. Это "Восток-2018" – производная от антироссийских усилий альянса. Да и проходили они в тысячах километров и от Европы, и от США.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik