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Крупнейшие учения НАТО у границ РФ: упор на тайные эксперименты

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© Flickr / Allied Joint Force Command Brunssum FollowСолдаты НАТО во время учений Trident Juncture осенью 2015 годаСолдаты НАТО во время учений Trident Juncture осенью 2015 года
© Flickr / Allied Joint Force Command Brunssum Follow
Североатлантический альянс проведет крупнейшие за последние годы учения у российских границ: "Единый трезубец-2018". На Украине уже говорят, что "тризуб" в названии – дань уважения Киеву. Но это, пожалуй, единственный забавный момент в этих учениях.

Уж кому-кому, но не Брюсселю и Вашингтону говорить о логике холодной войны, которой якобы следует Россия. Москва лишь реагирует на угрозы собственной безопасности, усиливающиеся, в том числе, и за счет расширения НАТО на восток. Это очевидная для всех аксиома. А вот западные "горячие головы" как раз прилагают максимум усилий для раскрутки новой фазы противостояния. Еще один элемент этой политики – крупнейшие за последние годы учения у российских границ "Единый трезубец" (Trident Juncture, TRJE18), которые начнутся в конце октября в Норвегии.

Норвежские военные в Балтийском море
© AP Photo / Gero Breloer
Военный эксперт оценил планы НАТО провести "эксперименты" вблизи границ РФ
Кстати, выбор страны далеко не случаен – климат в ней приближен к российскому, особенно в его зимнем варианте. Именно в Норвегии не так давно пытались потренироваться воевать в условиях русской зимы американские морские пехотинцы. Тогда для них это кончилось весьма плачевно. Бойцы испытали шок: мерзли, теряли лыжи, пользовались скотчем, чтобы элементарно не утратить и не испортить супернавороченное снаряжение. В этот раз учения предусмотрительно проведут до наступления холодов. Чтобы и на бумаге было гладко, и в реальности комфортно.

В маневрах будут задействованы около 50 тысяч военнослужащих, 70 судов и около 10 тысяч единиц техники из 31 страны. Причем не только из входящих в НАТО, но и партнерских – Финляндии, Швеции, Австралии, Иордании, Грузии и Украины. Официальные релизы гласят, что учения "обеспечат среду для тестирования, уточнения и дальнейшего развития существующих или новых возможностей". Что особенно настораживает, так это то, что альянс, как заявляют в командовании, "стремится обеспечить наилучшие экспериментальные результаты". Иными словами, в планах Брюсселя – несколько десятков неких экспериментов с не очень понятной спецификой. Но точно военной, а какой же еще. Объяснениям генералов или функционеров по поводу того, что эксперименты не направлены против какой-то конкретной страны или группы стран, доверять не стоит. Прежде всего, потому, что они – генералы и функционеры – мастера камуфляжа. 

Впрочем, кое-что об этих экспериментах известно. В ходе одного из них планируется отработать оперативное развертывание координационно-командного модуля для размещения и управления ВВС, предоставленными странами-союзниками. 

Эшелоны с военной техникой армии Китая перед началом военных учений Восток-2018
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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"Чудовищная истерика и визг". Эксперт о реакции на учения "Восток-2018"
Проще говоря, НАТО отработает методы коллективного воздушного боя и его наземного обеспечения против условного противника. Наверное, нет нужды ломать голову над вопросом, какого именно. Тем более воздушные операции будут проходить всего в нескольких сотнях километров от российской границы. Формально нейтральные и уже упомянутые Швеция и Финляндия откроют свое воздушное пространство для операций в рамках такого рода тренировок. Принципиально важно, что сценарий учений предполагает совместное отражение союзниками по блоку внешней военной агрессии в рамках статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне. В общем, выглядит внушительно. Но возможны и накладки, примерно такие, как в прошлом году у американцев. 

По этому поводу уже разразился скандал в Нидерландах. Местные снабжающие армию военные структуры не смогли обеспечить теплым обмундированием своих солдат и офицеров и предложили им покупать его за свой счет. Но это пустяки на фоне замедления и в каких-то случаях сворачивания сотрудничества России с Западом в Арктике. Такого рода партнерство сулило крупные дивиденды всем его сторонам. Но вместо этого – масштабнейшие учения НАТО в одном из приарктических государств в непосредственной близости от  российской территории. И аргументы типа того, что это некий ответ на недавние общевойсковые маневры "Восток-2018" в России выглядят совсем не убедительно. Это "Восток-2018" – производная от антироссийских усилий альянса. Да и проходили они в тысячах километров и от Европы, и от США.    

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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