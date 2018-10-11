В британском правительстве появился первый в мире министр по предотвращению самоубийств. С одной стороны, почин, конечно, благородный. С другой – как-то все это не вовремя для кабинета. Или наоборот, слишком уж вовремя.
Политический труп. Тереза Мэй решила, что пора и о душе подумать
Если прав Булат Окуджава и если в Британии тоже каждый пишет, как он дышит, то Терезу Мэй срочно пора спасать. И не в политическом смысле – здесь медицина бессильна. Ее душевное здоровье должно вызывать у окружающих тревогу. Смирительная рубашка пока не нужна, постельный режим тоже. Но постоянный контроль, дежурный врач и, на всякий случай, укольчик или таблеточка под рукой не помешают.
И не в ее танце на конференции консерваторов дело. Хотя специалист и в нем обнаружит признаки, если и не, как они это называют на латыни, major convulsivus, то совершенно точно non adaequatus. Проблема в том, что если это у нее будет прогрессировать, то она так и до министра по хореографии докатится. Впрочем, тогда скажут, что она пошла на поправку. Поскольку это охарактеризует ее состояние лучше, чем "министр по самоубийству". Теперь Британию от всего остального мира отличает еще и этот пост.
При том, что по числу суицидов она далеко не впереди планеты всей. Тоже, конечно, хватает. В прошлом году 5821 человек наложили на себя руки. А в 2013-ом один человек чего стоил. Они же до сих пор считают естественным, что Борис Березовский сначала повесился на карнизе, который и кошку бы не выдержал, а потом, чтобы наверняка, утопился в ванной. Впрочем, будь у них уже тогда "министр по охране психического здоровья, неравенства и профилактики самоубийств", беглому олигарху он бы вряд ли помог. Ему "помогали" другие специально обученные люди. А вот кто поможет Терезе? Если даже Скрипали не сумели.
"С чего бы это вдруг она решила о душе подумать?", – присматриваются к ее странностям психиатры и невропатологи. И за неимением доступа к телу спрашивают друг друга: "А не хочет ли она об этом поговорить?". Теперь они вспоминают, что первый звоночек прозвенел еще в прошлом году. Но тогда никто не принял его за симптом. Появление в правительстве министра по одиночеству премьер объяснила тем, что в Соединенном Королевстве почти 9 миллионов чувствуют себя позабытыми и позаброшенными. А то, что одной из них может быть она сама, как-то не сообразили.
А ведь именно тогда из-за этого, будь он неладен, Brexit'а Мэй начала терять соратников и ощущать вокруг себя пустоту, которая нынешней осенью стала подавляющей. И вот вам, пожалуйста, министр по суицидам. Это, конечно, не значит, что надо проводить прямую параллель с ее внутренним миром. Но уж очень конкретно ее поступки указывают на явную предрасположенность к политическому харакири. Борис Джонсон почти так о ее плане выхода из ЕС и сказал, что, "нацепила де пояс смертника". А глава испанского МИД Жозеп Боррель предупредил, что Британия из-за Мэй "сама себе пустит пулю в лоб".
Впрочем, что бы они понимали? Она просто стремится освоить новые сферы властной деятельности и разграничить ответственность. И вполне вероятно, что вскоре в Британии появятся: министры по бреду, по осенне-весеннему обострению, по туману (это чтобы он вдруг не рассеялся). Ну, и само собой, отдельный министр по "российской угрозе". Сокращенно МРУ. А как девиз –"мру, не могу". Опять получается инферно. Поэтому лично для Мэй, коль она учреждает должности по состоянию души, пригодится министр по спасению от отставки. Хотя, может, все-таки лучше врача.
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