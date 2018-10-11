И вроде, кажется, что шансы Варшавы на "Форт-Трамп" выше. В отличие от Польши Греция же не будет за это платить. Но, в отличие от Польши, она и от России подальше. Стало быть, не на линию фронта зовет, а как на курорт.
ЛАВ – ю. Греция готова сдать свои города армии США
Ну ладно Польша. Там в анамнезе – фантомные боли. Ей всегда чего-то не хватает, а теперь и вооруженных американцев. Но в Греции вроде как все есть, а она туда же. Впрочем, пока Греция – это только Суда. В бухте с таким названием, на острове Крит, уютно расположилась военно-морская база США. А Афинам-то хочется, чтобы и Суда, и туда. Ведь места здесь какие замечательные. И все в защите нуждаются. Лариса, Александруполис, Волос.
Министр национальной обороны Панос Камменос, будучи в Вашингтоне, словно заправский сутенер, предлагал коллеге Джеймсу Мэттису сразу всех посмотреть. И остаться. Очень, говорит, важно, чтобы Пентагон расчехлил здесь свое орудие на постоянной основе. Потому что для Греции США – стратегический партнер и союзник, "единственный, я бы посмел сказать", проявил Камменос невероятное мужество, сказав-таки это в лицо самому Мэттису. Недаром родители назвали его Панос. Слова льются сами собой. "У вас, – не унимался он, – так много новых средств безопасности, которые и нас могут предохранить от нежелательных последствий".
А всего-то и надо, что превратить перевалочные пункты и аэродромы, которые уже используются для переброски американской живой силы и техники в Восточную Европу, в полноценные военные объекты. Хотите остров Карпатос – а они хотят, чтобы вывести с турецкой базы Инджирлик F-22 и Patriot – извольте. В общем, вся Эллада в вашем расположении.
И не то чтобы Греция претендовала на что-то глобальное. Хотя почему бы и ей не поучаствовать в "кастинге" на роль любимой европейской "жены" Вашингтона. Его сердце сейчас как раз свободно. Но, прежде всего, ей бы с турками разобраться – у нее с ними локальные терки. Это у них историческое с периодическим размахиванием кулаками и демонстрацией мускулов. А как Афинам еще приструнить вторую по численности армию их общего НАТО, если не приглашением первой. Тем более момент подходящий. Трамп и Эрдоган привыкают к несовпаденью. Для греков самое оно, чтобы доказать Штатам, что нет лучше друга, чем враг твоего врага.
Правда, это уже и про Россию. Сумели же вернуть доверие Белого дома после того, как утратили его, отказавшись вместе со всеми евространами выдворить русских по "делу Скрипалей". Выслали потом. По другому поводу, зато по совету американских друзей. По данным The New York Times, информацию о неких враждебных действиях Москвы, якобы направленных на срыв референдума в Македонии (хотя грекам-то какое дело), передали в посольстве США. Ну, как передали. Мягко намекнули, что надо сделать. Ципрас выслал из страны россиян, чем, как уточняет газета, "привел американских дипломатов и шпионов в неописуемый восторг".
Лично против России Афины ничего не имеют. Им никогда бы и в голову не пришло нарываться на конфликт. Их очень даже устраивает "оккупация" русских, в смысле, туристов. Реальный сектор экономики. Но его не хватает, чтобы расплатиться с долгами. А военные базы США, при их безразмерных бюджетах, это все-таки серьезные деньги. И вроде, кажется, что шансы Варшавы на "Форт-Трамп" выше. В отличие от Польши Греция же не будет за это платить. Но, в отличие от Польши, она и от России подальше, стало быть, не на линию фронта зовет, а как на курорт. А названия какие: Лариса, Александруполис, Волос. Вместе – ЛАВ. Правда, очень продажная.
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