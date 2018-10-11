Ложка дегтя в бочке хлора. Чем обернулись провокации Запада в Сирии

Террористы, загнанные, как пауки в одну банку на северо-западе Сирии, начали грызть друг друга. Одна группировка напала на другую, чтобы отобрать у той бочки с хлором и отдать третьей.показало видео того, как химикаты вывозят на юг провинции Алеппо. Вот таким странным образом обернулась провокация против сирийской власти, которую планировал Запад. Ведь в Центре по примирению враждующих сторон давно предупреждали, что нужно быть готовыми к возможным атакам, которые припишут официальному Дамаску. Говорят, "Белые каски" уже готовили декорации и репетировали очередное душещипательное кино. Вероятно, этим и объясняется присутствие представителей организации в этой борьбе разных группировок – двое из них были убиты.
Непонятно, где теперь всплывут эти бочки, в чьих руках окажется хлор, и будет ли кто-то трясти с высоких трибун новыми пробирками. Ограничится ли дело новым ходом в информационной войне, или ситуация вышла из-под контроля, и это – не спланированная акция западной коалиции, а самостоятельный план террористов, которые будут атаковать мирных жителей.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik