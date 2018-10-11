Курт Волкер показал, кто в украинском доме хозяин

Спецпредставитель Госдепа на Украине Курт Волкер показал себя настоящим Остапом Бендером от дипломатии: красиво "развел" Верховную раду на продление закона об особом статусе Донбасса. Впрочем, и нардепы хороши.

Срочная новость из "Зазеркалья". Депутат Верховной Рады Александр Вилкул разоблачил спецпредставителя Госдепа на Украине Курта Волкера. Оказывается, тот угрожал снятием санкций с России, если парламент не продлит закон об особом статусе Донбасса. Сомнения в необходимости продления закона в Раде были, ибо бурлила настроенная особо патриотически часть депутатской общественности, считающая оскорбительным и неприемлемым для незалежной даже упоминание о каком-то там "особом статусе" мятежного региона. Но после аргументов Волкера все сомнения мигом рассеялись, и закон был пролонгирован. А потом документ подписал и Петр Порошенко.

И дело тут даже не в самом законе, который преследует единственную цель – имитировать якобы мирные планы Киева в отношении Донбасса и его приверженность Минским соглашениям. Никакого особого статуса у региона в реальной жизни так и не появилось по причине невыполнимости статей этого законодательного акта, в том числе требующего вывода "незаконных формирований" с этих территорий и проведения там выборов по украинскому законодательству.

Важнее другое. Сработавшая на 100 процентов угроза Курта Волкера лишний раз доказала тотальное отсутствие политического суверенитета на Украине. Сколько бы киевское начальство ни заявляло о своей самостоятельности – грош цена этим словам. Любой "патриотический порыв" представителей власти, идущий вразрез с текущими интересами Вашингтона, тут же улетучивается, стоить на них цыкнуть американским "партнерам".

В данный конкретный момент США просто не заинтересованы в резком обострении ситуации в Донбассе и вполне удовлетворены имитационным законотворчеством Рады. Но в любой момент расклад может резко изменится. И тогда из Госдепа обязательно придет новый сигнал. Может быть, оформленный в красивую обертку "убедительных аргументов", а возможно и вообще без всякой обертки. К примеру, немедленно отменить этот или любой другой закон, что мгновенно и будет исполнено. Кто-то из парламентариев, конечно, слегка поворчит, но в результате нажмет нужную кнопку. А затем, как и в этот раз, будет оправдывать свою политическую бесхребетность какими-то "высшими соображениями". Мол, сделали во благо родины и в ущерб России.

Но в этой истории хороши не только депутаты, но и Курт Волкер. Он показал себя настоящим Остапом Бендером от дипломатии. Угрожал-то он снятием с России не американских, а европейских санкций, то есть полез в чужой огород. Дескать, если Рада не пролонгирует закон, страдающие от экономических потерь страны Европы немедленно снимут антироссийские санкции. Вот это и называется – "брать на пушку", блефовать. Благо в помощь ему была удивительная наивность и зашоренность публики, к которой он обращался. Если бы ЕС имел такую возможность, он бы отменил ограничительные меры в отношении России вне всякой зависимости от продления или непродления украинского закона об особом статусе Донбасса, то есть истории очень локальной на общем фоне отношений Москвы с Западом.

Но такой возможности по самым разным политическим, финансово-экономическим, внутриэлитным и иным причинам пока просто нет. Да и отмена санкций – это очень длительный процесс с одной только бюрократической точки зрения. Как в Европе, так и в США. Так что слова Волкера были чистой воды "разводкой", на которую повелись украинские нардепы. Как тут не вспомнить строки великого Пушкина: "Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!".

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik