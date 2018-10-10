"Не украл, а просто взял". В США сделают пиратские "Калашниковы"

В США хотят сделать свой "Калашников", пишут американские СМИ. Конкретно, командованию специальными силами (USSOCOM) срочно понадобилось наладить в стране нелицензированное производство модернизированного пулемета Калашникова (ПКМ) и крупнокалиберного пулемета НСВ "Утес".
Интерес к этому оружию понятен – его объясняют и сами американцы. Говорят, посмотрите видео любого конфликта, например, в Ираке и Сирии – и получите ответ. Дескать, многие там используют советские/российские пулеметы. И несмотря на то, что США снабжают своим оружием "некоторые из этих групп", те все равно ищут "калаши" и запчасти к ним. В общем, таким образом Вашингтон, судя по всему, пытается заменить Москву – не получается сделать собственное оружие таким, чтобы все хотели его купить, значит, надо подделать российское, у которого уже есть положительная репутация.
Да и американские СМИ как бы задаются вопросом: не возникнет ли проблем с лицензией и авторскими правами? И тут же сами отвечают: да плевать, российские и китайские шпионы ведь не стеснялись воровать американские технологии. Прекрасный взгляд на мир, не правда ли? Они гордо заявляют, что будут воровать, а в конце бездоказательно добавляют: да все кругом воруют. Вот это по-взрослому.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik