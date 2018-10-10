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"Не украл, а просто взял". В США сделают пиратские "Калашниковы"

(обновлено: 14:20 10.10.2018)
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Мария Балябина
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосетитель осматривает пулемет РПК-16 концерна Калашников на международном военно-техническом форуме Армия-2016Посетитель осматривает пулемет РПК-16 концерна Калашников на международном военно-техническом форуме Армия-2016
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Американские военные собираются производить российское оружие. По-взрослому: без всяких там лицензий. Причем нисколько этого не стесняются.

В США хотят сделать свой "Калашников", пишут американские СМИ. Конкретно, командованию специальными силами (USSOCOM) срочно понадобилось наладить в стране нелицензированное производство модернизированного пулемета Калашникова (ПКМ) и крупнокалиберного пулемета НСВ "Утес".

Американские войска специального назначения. Архивное фото
© AP Photo / Maya Alleruzzo
"Жаба душит". Эксперт о планах в США производить копии российского оружия
Уже устроили конкурс: кто окажется самым ловким – получит грант. Ожидается, что потенциальные поставщики сами каким-то образом раздобудут (или создадут) техдокументацию и наладят производство чего-то похожего на "Утес" и ПКМ. То есть, видимо, купят на черном рынке российские пулеметы, разберут их, выточат такие же детали, соберут – и вот они же, но с клеймом made in USA. Отличный план.

Интерес к этому оружию понятен – его объясняют и сами американцы. Говорят, посмотрите видео любого конфликта, например, в Ираке и Сирии – и получите ответ. Дескать, многие там используют советские/российские пулеметы. И несмотря на то, что США снабжают своим оружием "некоторые из этих групп", те все равно ищут "калаши" и запчасти к ним. В общем, таким образом Вашингтон, судя по всему, пытается заменить Москву – не получается сделать собственное оружие таким, чтобы все хотели его купить, значит, надо подделать российское, у которого уже есть положительная репутация.

240-мм самоходный миномёт 2С4 Тюльпан во время демонстрации в рамках международного военно-технического форума Армия-2017 на полигоне Алабино. 23 августа 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Зависть между строчками". Эксперт о сообщениях СМИ США про оружие РФ
В концерне "Калашников" тоже не удивились такому интересу со стороны США – "это лишний раз подчеркивает надежность и качество" продукции концерна. Но отметили, что о планах делать копии в США ничего не слышали.

Да и американские СМИ как бы задаются вопросом: не возникнет ли проблем с лицензией и авторскими правами? И тут же сами отвечают: да плевать, российские и китайские шпионы ведь не стеснялись воровать американские технологии. Прекрасный взгляд на мир, не правда ли? Они гордо заявляют, что будут воровать, а в конце бездоказательно добавляют: да все кругом воруют. Вот это по-взрослому.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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