"Опять Россия": Москву обвинили в диверсии под Черниговом

Очередной, уже трудно сказать, какой по счету пожар на украинских военных складах – и вновь министры и чиновники наперебой обвиняют Россию. Только похоже, что им мало кто верит. И тому есть причины.

ЧП на военных хранилищах под Черниговом – во всех смыслах очень неприятная и опасная ситуация. С какой стороны ни посмотри. Можно только посочувствовать жителям этого украинского региона: пожар и взрывы боеприпасов быстро локализовать без угрозы для жизни и здоровья спасателей по определению невозможно. И, тем не менее, они мужественно делали и делают все возможное. Отвратительно выглядит другое: попытка грубо и цинично поспекулировать на происшествии.

В этом смысле опять отличился министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, наговоривший за свою карьеру в Киеве уже столько глупостей и неправды с неизменным антироссийским уклоном, что ему впору давать орден "Главный лжец Украины". И он, естественно, не мог не использовать ситуацию в Черниговской области для нового выпада в адрес Москвы, обвинив ту в произошедшем. Причем свалил в одну кучу и "дело Скрипалей", и Сирию, и Крым, и Грузию, и Приднестровье, и Нидерланды. Во всех проблемах, мол, виноват Кремль. У Омеляна, разумеется, тут же нашлись единомышленники. К примеру, замначальника Генштаба ВСУ Родион Тимошенко, который не исключил диверсию со всеми полагающимися случаю атрибутами: закладкой взрывчатки сразу в нескольких местах и приведением ее в действие. Тут же рефреном зазвучала "информация" о российских дронах, якобы атаковавших склады, в результате чего Украина лишилась стратегического боезапаса.

Правда, среди украинских пользователей соцсетей возникла совсем другая тенденция. Многие были раздражены голословными обвинениями в адрес России и жестко критиковали собственных военачальников, функционеров и политиков. Кстати, и следствие склоняется к версии халатности. Тем более, случай далеко не первый: несколько раз военные склады горели в Харьковской области, аналогичное ЧП произошло под Винницей. И везде была эвакуация людей, пострадавшие, огромный ущерб инфраструктуре и собственно армейскому арсеналу. И везде – как под копирку – звучали обвинения в адрес Москвы. Каждый раз выходили большие дяденьки в элегантных пиджаках или красивых мундирах и рассказывали о гнусных русских диверсантах. Потом, разумеется, обнаруживалась истинная причина пожаров и взрывов, но кого она уже интересовала?

Глава Соцпартии Украины Илья Кива крайне непатриотично предположил: ЧП на складах в Черниговской области – попытка скрыть хищения. Трудно не согласиться. Уж в чем, а в хищениях начальство разных уровней, в том числе и военное, поднаторело. Приобрело богатый разнообразный опыт. Впрочем, и в сокрытии такого рода деяний оно достигло не менее изрядных высот.

Есть и еще одна версия чрезвычайного происшествия, которую выдвинули в самопровозглашенной ДНР: попытка скрыть улики в связи с активизацией расследования трагедии с малазийским "Боингом" рейса MH17. В руководстве республики утверждают, что именно на этих складских объектах хранились ракеты от ЗРК "Бук", стоящих на вооружении ВСУ, а также техническая документация к ним. Доступ к боеприпасам и соответствующая информация интересовала представителей НАТО и экспертов, занимающихся расследованием. Стало быть, ЧП отнюдь не случайно. В Киеве, правда, мгновенно опровергли эти подозрения, заявив, что под Черниговом крупных боеприпасов и артиллерийских систем не было. Но как теперь, на руинах хранилищ, проверить – были они там или нет? Что известно точно, так это тот факт, что Киев, когда ему это выгодно, легко и непринужденно вводит в заблуждение не только население Украины, но и ее зарубежных партнеров и покровителей.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik