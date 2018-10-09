РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

"Опять Россия": Москву обвинили в диверсии под Черниговом

(обновлено: 18:42 09.10.2018)
01202
© AFP 2018 / Genya SavilovДым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018
© AFP 2018 / Genya Savilov
Очередной, уже трудно сказать, какой по счету пожар на украинских военных складах – и вновь министры и чиновники наперебой обвиняют Россию. Только похоже, что им мало кто верит. И тому есть причины.

ЧП на военных хранилищах под Черниговом – во всех смыслах очень неприятная и опасная ситуация. С какой стороны ни посмотри. Можно только посочувствовать жителям этого украинского региона: пожар и взрывы боеприпасов быстро локализовать без угрозы для жизни и здоровья спасателей по определению невозможно. И, тем не менее, они мужественно делали и делают все возможное. Отвратительно выглядит другое: попытка грубо и цинично поспекулировать на происшествии. 

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018
© REUTERS / Gleb Garanich
Политолог рассказал, что стоит за обвинениями России в подрыве складов ВСУ
В этом смысле опять отличился министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, наговоривший за свою карьеру в Киеве уже столько глупостей и неправды с неизменным антироссийским уклоном, что ему впору давать орден "Главный лжец Украины". И он, естественно, не мог не использовать ситуацию в Черниговской области для нового выпада в адрес Москвы, обвинив ту в произошедшем. Причем свалил в одну кучу и "дело Скрипалей", и Сирию, и Крым, и Грузию, и Приднестровье, и Нидерланды. Во всех проблемах, мол, виноват Кремль. У Омеляна, разумеется, тут же нашлись единомышленники. К примеру, замначальника Генштаба ВСУ Родион Тимошенко, который не исключил диверсию со всеми полагающимися случаю атрибутами: закладкой взрывчатки сразу в нескольких местах и приведением ее в действие. Тут же рефреном зазвучала "информация" о российских дронах, якобы атаковавших склады, в результате чего Украина лишилась стратегического боезапаса. 

Правда, среди украинских пользователей соцсетей возникла совсем другая тенденция. Многие были раздражены голословными обвинениями в адрес России и жестко критиковали собственных военачальников, функционеров и политиков. Кстати, и следствие склоняется к версии халатности. Тем более, случай далеко не первый: несколько раз военные склады горели в Харьковской области, аналогичное ЧП произошло под Винницей. И везде была эвакуация людей, пострадавшие, огромный ущерб инфраструктуре и собственно армейскому арсеналу. И везде – как под копирку – звучали обвинения в адрес Москвы. Каждый раз выходили большие дяденьки в элегантных пиджаках или красивых мундирах и рассказывали о гнусных русских диверсантах. Потом, разумеется, обнаруживалась истинная причина пожаров и взрывов, но кого она уже интересовала?

Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям
© Фото : ДСНС України
Мнение: взрывы на складах боеприпасов на Украине вызывают вопросы
Глава Соцпартии Украины Илья Кива крайне непатриотично предположил: ЧП на складах в Черниговской области – попытка скрыть хищения. Трудно не согласиться. Уж в чем, а в хищениях начальство разных уровней, в том числе и военное, поднаторело. Приобрело богатый разнообразный опыт. Впрочем, и в сокрытии такого рода деяний оно достигло не менее изрядных высот. 

Есть и еще одна версия чрезвычайного происшествия, которую выдвинули в самопровозглашенной ДНР: попытка скрыть улики в связи с активизацией расследования трагедии с малазийским "Боингом" рейса MH17. В руководстве республики утверждают, что именно на этих складских объектах хранились ракеты от ЗРК "Бук", стоящих на вооружении ВСУ, а также техническая документация к ним. Доступ к боеприпасам и соответствующая информация интересовала представителей НАТО и экспертов, занимающихся расследованием. Стало быть, ЧП отнюдь не случайно. В Киеве, правда, мгновенно опровергли эти подозрения, заявив, что под Черниговом крупных боеприпасов и артиллерийских систем не было. Но как теперь, на руинах хранилищ, проверить – были они там или нет? Что известно точно, так это тот факт, что Киев, когда ему это выгодно, легко и непринужденно вводит в заблуждение не только население Украины, но и ее зарубежных партнеров и покровителей. 

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена