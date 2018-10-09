Македонии-стране надо стать Северной, чтобы уйти на Запад. География отдыхает. Логика тоже не при делах. А при делах Зоран Заев. Провалив явку, он, как учили, меняет страну. Для того его и внедрили премьером.

Ошибка резидента. Премьер Македонии все равно намерен сдать страну Your browser does not support HTML5 audio

Если явка провалена, ее надо менять. Если не ее, то страну. Для любого иностранного резидента это аксиома. Зоран Заев, правда, работает премьером Македонии. Но так, что у граждан теперь точно должны возникнуть подозрения: работает – но не под прикрытием ли? Он же сам признается, что не в их интересах. Свой интерес они показали, когда в подавляющем большинстве остались дома и сорвали референдум о переименовании республики. ЦИК официально объявил его несостоявшимся. А Заев, как об стенку горох – он на задании, несостоявшимся хочет признать государство.

Его правительство все равно внесло на рассмотрение парламента вопрос о смене названия, что фактически означает старт процесса десуверенизации. Только на таких условиях Скопье могут принять в ЕС и НАТО. Иначе Греция, у которой есть своя Македония, не снимет вето на интеграцию. То есть Македонии-стране надо стать Северной, чтобы уйти на Запад. География отдыхает. Логика тоже не при делах. А при делах Заев. Провалив явку, он, как учили, меняет страну. Для того его и внедрили премьером.

Призывая голосовать за вступление в ЕС и НАТО и ни словом не упомянув в формулировке к референдуму о переименовании, он думал, что поставил капкан. Но оказалось, что сам в него угодил. Ведь получилось, что народ это самое вступление и отверг. "Мы ее теряем", – спохватились кураторы Заева, уже считавшие Македонию своей. И не то чтобы они реально без нее жить не могли, но она им – как для барышни новая цацка. Главное, чтобы была. А еще важнее, чтобы у соседки ее не было. А то что же это: Вучич с Сербией в НАТО не хочет, Додик в Боснии и Герцоговине победил, поклявшись, что не пустит альянс в свою страну. Нужно же чем-то утешиться.

Но и Македония заартачилась. Так не пойдет, объявил ее премьер депутатам собрания. Сам Заев – он почему-то решил, что и они – кролики. Трусливые существа, которых припугни досрочными выборами – сделают все, что прикажешь. Припугнул. И приказал: забыть о том, что был референдум, да не состоялся, и провернуть все самим. Всего-то и надо две трети, чтобы подправить конституцию, как заказывали. Семьдесят голосов у него есть, надо насобирать еще десять. В противном случае, сказал, с вещами на выход.

В известных местах это назвали бы "дешевыми понтами". Роспуск парламента совсем не в его интересах. Иначе сдержал бы слово и ушел, как обещал, в отставку после фиаско на плебисците. Но понимает Заев, что на досрочных выборах явка будет вполне достаточной, чтобы провалить его самого. Его шанс сейчас в том и состоит, чтобы взять депутатов на "гоп-стоп": место или страна. В надежде на то, что от страха они даже не сообразят, что переименование все равно выставит их на улицу, поскольку они автоматически станут депутатами несуществующего государства.

Казалось бы, к чему весь этот сыр-бор. Подумаешь, добавится к названию прилагательное. Но в том-то и дело, что прилагательным в этом словосочетании будет не "Северная", а "Македония". Это она окажется приложением к Западу. И, скорее всего, бесплатным.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik