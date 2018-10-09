Македонии-стране надо стать Северной, чтобы уйти на Запад. География отдыхает. Логика тоже не при делах. А при делах Зоран Заев. Провалив явку, он, как учили, меняет страну. Для того его и внедрили премьером.
Ошибка резидента. Премьер Македонии все равно намерен сдать страну
Если явка провалена, ее надо менять. Если не ее, то страну. Для любого иностранного резидента это аксиома. Зоран Заев, правда, работает премьером Македонии. Но так, что у граждан теперь точно должны возникнуть подозрения: работает – но не под прикрытием ли? Он же сам признается, что не в их интересах. Свой интерес они показали, когда в подавляющем большинстве остались дома и сорвали референдум о переименовании республики. ЦИК официально объявил его несостоявшимся. А Заев, как об стенку горох – он на задании, несостоявшимся хочет признать государство.
Его правительство все равно внесло на рассмотрение парламента вопрос о смене названия, что фактически означает старт процесса десуверенизации. Только на таких условиях Скопье могут принять в ЕС и НАТО. Иначе Греция, у которой есть своя Македония, не снимет вето на интеграцию. То есть Македонии-стране надо стать Северной, чтобы уйти на Запад. География отдыхает. Логика тоже не при делах. А при делах Заев. Провалив явку, он, как учили, меняет страну. Для того его и внедрили премьером.
Призывая голосовать за вступление в ЕС и НАТО и ни словом не упомянув в формулировке к референдуму о переименовании, он думал, что поставил капкан. Но оказалось, что сам в него угодил. Ведь получилось, что народ это самое вступление и отверг. "Мы ее теряем", – спохватились кураторы Заева, уже считавшие Македонию своей. И не то чтобы они реально без нее жить не могли, но она им – как для барышни новая цацка. Главное, чтобы была. А еще важнее, чтобы у соседки ее не было. А то что же это: Вучич с Сербией в НАТО не хочет, Додик в Боснии и Герцоговине победил, поклявшись, что не пустит альянс в свою страну. Нужно же чем-то утешиться.
Но и Македония заартачилась. Так не пойдет, объявил ее премьер депутатам собрания. Сам Заев – он почему-то решил, что и они – кролики. Трусливые существа, которых припугни досрочными выборами – сделают все, что прикажешь. Припугнул. И приказал: забыть о том, что был референдум, да не состоялся, и провернуть все самим. Всего-то и надо две трети, чтобы подправить конституцию, как заказывали. Семьдесят голосов у него есть, надо насобирать еще десять. В противном случае, сказал, с вещами на выход.
В известных местах это назвали бы "дешевыми понтами". Роспуск парламента совсем не в его интересах. Иначе сдержал бы слово и ушел, как обещал, в отставку после фиаско на плебисците. Но понимает Заев, что на досрочных выборах явка будет вполне достаточной, чтобы провалить его самого. Его шанс сейчас в том и состоит, чтобы взять депутатов на "гоп-стоп": место или страна. В надежде на то, что от страха они даже не сообразят, что переименование все равно выставит их на улицу, поскольку они автоматически станут депутатами несуществующего государства.
Казалось бы, к чему весь этот сыр-бор. Подумаешь, добавится к названию прилагательное. Но в том-то и дело, что прилагательным в этом словосочетании будет не "Северная", а "Македония". Это она окажется приложением к Западу. И, скорее всего, бесплатным.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.