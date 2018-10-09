"Евроскептики всех стран, соединяйтесь!" Марин Ле Пен и Маттео Сальвини пойдут на выборы в Европарламент вместе: с одной программой и совместным списком кандидатов. И похоже, что затевают они кое-что серьезное.
Популисты, вперед! Ле Пен и Сальвини вступили в предвыборный союз
Будь они в шоу-бизнесе, молва бы их уже поженила. И добавила бы, что это они для пиара. Впрочем, пусть они и не из этой оперы, но и в их случае такие сплетни не лишены были бы смысла. Люди публичные. Официально свободные. Натуры ищущие. У нее прежде были только французы. У него – итальянки. А тут сошлись в его римском кабинете. В общем, почему бы и нет. Может быть, и да, но потом. Сейчас не до сантиментов – родины в опасности. Поэтому если роман, то служебный, если союз, то политический.
Лидер "Национального объединения" Франции Марин Ле Пен и предводитель итальянской "Лиги" Маттео Сальвини пойдут на выборы в Европарламент вместе: с одной программой и совместным списком кандидатов. "Этот фронт за свободу стремится к общему проекту экономического роста и социального процветания в Европе наций", – дал понять Сальвини, что двери их альянса открыты. Если бы не Маркс и Энгельс с "Манифестом", сказал бы проще: "евроскептики всех стран, соединяйтесь!". Их же с Марин тоже двое, и затевают они кое-что серьезное.
Но, во-первых, обвинили бы еще и в плагиате. А во-вторых, с коммунистами их роднит только то, что для так называемых европейских элит они тоже какие-то левые. Сами считают свое дело правым. Ультраправым, уточняют их недоброжелатели. Но недоброжелателей этих становится все меньше и меньше. Причем они не исчезают совсем, а тоже обращаются в их веру. Веру в то, что для Европы еще не все потеряно. Звучит оптимистично, хоть и называется евроскептицизмом. Его-то призрак и бродит по Европе.
И не только бродит. Местами уже неплохо устроился. Сальвини в Италии – вице-премьер и глава МВД. Лидер Австрийской партии свободы Штрахе – тоже второй человек в правительстве. "Альтернатива для Германии" у себя на родине в рейтинге уступает только ХДС/ХСС. "Шведские демократы" на выборах в свой риксдаг хоть и стали третьими, но единственные улучшили результат по сравнению с прошлой кампанией. Да и Марин Ле Пен пусть и не дотягивает во Франции до серьезного влияния, но в спину дышит так, что тот же Макрон, вероятно, чувствует ее присутствие даже когда рядом Брижит.
В общем, во весь фронт. Ле Пен отказалась от этого слова в названии своего движения, чтобы хотя бы номинально снизить его воинственность. Как знала, что оно пригодится в более широком ассортименте. В ЕС практически не осталось страны, в которой не росла бы популярность несистемных партий. Они не мудрствуют лукаво и не растекаются мыслью по древу. Честно и строго соответствуют своему призванию – популисты. Говорят только то, что от них хотят слышать. Что мигранты заполонили. Что элиты сдулись. Что Штаты обнаглели.
И от себя добавляют, что "мы предупреждали". Еще четыре года назад, перед прошлыми выборами в Европарламент. Но тогда – еще отдельно друг от друга. А сейчас уже сообща. И это совсем другой резонанс. Пока неизвестно, как они назовут свой союз. Но если учесть их приверженность традициям той самой старушки Европы, им вполне подошло бы созвучие первых слогов их имен: Марин и Маттео. Ма-Ма. Можно даже оставить на русском. Все равно же скажут, что Россия и в эти выборы вмешалась.
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