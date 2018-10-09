Страсти по "ГРУ": поиски "руки Кремля" завели Британию в Ливию

Россия "хочет превратить Ливию в новую Сирию", пишет британский таблоид The Sun, ссылаясь на данные спецслужб. Кажется, у сценаристов "реалити-шоу про ГРУ" постепенно заканчиваются темы. И пока они пребывали в раздумьях, им на глаза, видимо, попалась карта мира. Что тут у нас? Ага, Ливия. Вот она – цель злых русских. Про Скрипалей, с которых все началось, все уже давно забыли. И когда об этом действительно снимут сериал, в начале каждой серии придется очень долго рассказывать, что же было в предыдущих, чтобы зрители не запутались.
Как пишет The Sun, Владимир Путин "видит неконтролируемое пространство и использует его для максимального влияния на Запад". В общем, превращает страну в новую Сирию. Интересно, что под этим имеется в виду? Если учесть, что Ливии как страны уже нет (усилиями Запада, главным образом), остались только разрозненные "княжества" вооруженных группировок, а сирийское правительство вернуло под свой контроль уже почти всю страну?
Впрочем, Запад, наверное, больше был бы доволен, если на месте Ливии не осталось вообще ничего – все-таки то, что там сейчас происходит, началось именно после вторжения НАТО. Сами же пишут: "дестабилизация этой страны тесно связана с национальной безопасностью Великобритании". Для того и дестабилизируют.
Кажется, уровень антироссийской пропаганды в Британии упал так низко не в последнюю очередь потому, что занимаются этим таблоиды, главной задачей которых изначально было сообщать о разводах знаменитостей и печатать их неудачные фото.
Впрочем, возможно, именно такой уровень и требуется – для широких масс невдумчивых читателей.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik