Фейк – универсальное средство американской борьбы, и с невежеством тоже

Мы вам врали, а вы нам верили. Группа американских ученых саморазоблачилась в том, что в течение года морочила голову издателям и читателям авторитетных научных изданий.

Уважаемые в западной академической среде люди – доктор философии Питер Богоссян, доктор математики Джеймс Линдси и литературовед Хелен Плакроуз написали 20 фейковых исследований. Они были связаны с социологией, отношениями внутри и между полами, вопросами феминизма и трансфобии. "Мы здорово повеселились", – сказал один из ученых после того, как все трое раскрыли свои псевдонимы.

Их пыл был направлен на излишний "идеологический окрас", как выражаются они сами, большинства "серьезных" исследований в области социальных наук. Весельчаки решили если не реформировать, то хотя бы встряхнуть и отрезвить эти науки. А все потому – пишут саморазоблачители – что слишком много стало работ, которые не столько определяют истину, сколько агитируют за те или иные взгляды на животрепещущие проблемы. В тренде "трепетания" – поддержка разного рода меньшинств, якобы угнетаемых тем или иным способом.

Затея удалась. Семь из двадцати квазинаучных трудов были опубликованы в научных журналах, еще семь проходили этап рецензирования перед возможной публикацией, но тут-то обманщики и раскрылись. Жаль, нельзя увидеть лица всех тех "рецензентов", которые давали рекомендательные отзывы фейк-статьям, в момент чтения ими покаянного письма мистификаторов в журнал Areo. Потому что абсурд на грани безумия американские научные редакторы восприняли почти как великие открытия.

Например. Производители фальшивых новостей из мира науки писали о социальной пользе фаллоимитаторов и получали такой отзыв рецензента: "Спасибо за захватывающее исследование… рекомендую опубликовать". В статье о бодибилдинге они связывали тучность тела с его гармоничностью и тоже заслужили похвалу: "На с. 24 автор пишет: "жирное тело – правильно построенное тело". Абсолютно согласен!". И даже когда распространяли на культуру отношений мужчины и женщины наблюдения за "собачьими свадьбами" в парке, ничего кроме восторгов не вызывали: "Это замечательная статья – невероятно инновационная, богатая анализом… Считаю, что этот интеллектуально и эмпирически захватывающий документ должен быть опубликован".

Так что же в итоге зафиксировал социальный эксперимент Богоссяна, Линдси и Плакроуз? Во-первых, не что иное, как крах западной социальной науки под напором фейков, торжествующих на всех уровнях информации, включая, как выяснилось, и "строго научную".

А во-вторых – ничто не ново под луной: подобные эксперименты проводились лет сто тому назад в России. Так, писательница Надежда Тэффи представила свой "учебник" древней истории, снабдив его "Образцами устных вопросов для повторения". И некоторые проверочные вопросы столетней давности воспринимаются абсолютно как сегодня написанные каким-нибудь "продвинутым" западным социологом: "Провести параллель между женихами Пенелопы и первой Пунической войной". "Указать разницу между развратной Мессалиной и глубоко испорченной Агриппиной". Вот только в России такие публикации давались не в "ученых", а в юмористических журналах – русского наукофила на мякине не проведешь!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik