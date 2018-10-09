Фейк – универсальное средство американской борьбы, и с невежеством тоже

Уважаемые в западной академической среде люди – доктор философии Питер Богоссян, доктор математики Джеймс Линдси и литературовед Хелен Плакроуз написали 20 фейковых исследований. Они были связаны с социологией, отношениями внутри и между полами, вопросами феминизма и трансфобии. "Мы здорово повеселились", – сказал один из ученых после того, как все трое раскрыли свои псевдонимы.
Затея удалась. Семь из двадцати квазинаучных трудов были опубликованы в научных журналах, еще семь проходили этап рецензирования перед возможной публикацией, но тут-то обманщики и раскрылись. Жаль, нельзя увидеть лица всех тех "рецензентов", которые давали рекомендательные отзывы фейк-статьям, в момент чтения ими покаянного письма мистификаторов в журнал Areo. Потому что абсурд на грани безумия американские научные редакторы восприняли почти как великие открытия.
Например. Производители фальшивых новостей из мира науки писали о социальной пользе фаллоимитаторов и получали такой отзыв рецензента: "Спасибо за захватывающее исследование… рекомендую опубликовать". В статье о бодибилдинге они связывали тучность тела с его гармоничностью и тоже заслужили похвалу: "На с. 24 автор пишет: "жирное тело – правильно построенное тело". Абсолютно согласен!". И даже когда распространяли на культуру отношений мужчины и женщины наблюдения за "собачьими свадьбами" в парке, ничего кроме восторгов не вызывали: "Это замечательная статья – невероятно инновационная, богатая анализом… Считаю, что этот интеллектуально и эмпирически захватывающий документ должен быть опубликован".
А во-вторых – ничто не ново под луной: подобные эксперименты проводились лет сто тому назад в России. Так, писательница Надежда Тэффи представила свой "учебник" древней истории, снабдив его "Образцами устных вопросов для повторения". И некоторые проверочные вопросы столетней давности воспринимаются абсолютно как сегодня написанные каким-нибудь "продвинутым" западным социологом: "Провести параллель между женихами Пенелопы и первой Пунической войной". "Указать разницу между развратной Мессалиной и глубоко испорченной Агриппиной". Вот только в России такие публикации давались не в "ученых", а в юмористических журналах – русского наукофила на мякине не проведешь!..
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik