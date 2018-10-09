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Неистовый Че: символ революции и почти что святой

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Владимир Бычков
© Фото : предоставлено посольством Республики Куба в РФКубинский революционер Эрнесто Че ГевараКубинский революционер Эрнесто Че Гевара
© Фото : предоставлено посольством Республики Куба в РФ
Команданте Эрнесто Че Гевара, символ революции, до сих пор популярен во всем мире. Ныне фотографию Че на футболках носят все, кому не лень. И в этот символ революции они уже не вкладывают никакой революционности.

В этот день, … лет назад

Девятого 9 октября 1967 года в Боливии правительственными войсками был убит команданте Эрнесто Че Гевара.

Эрнесто Гевара родился в 1928 года в Аргентине в семье аристократов. Отец – архитектор. По материнской линии Че был потомком последнего вице-короля Перу. Он хотел посвятить свою жизнь медицине, но после знакомства в 1955 году с Фиделем Кастро осознал, что его предназначение – революция. Он присоединился к Кастро и вступил в его партизанский отряд, воевал против  режима кубинского диктатора Батисты. Че было присвоено звание команданте – майора.

© AFP 2018 / Consejo Estado 
Эрнесто Че Гевара с кубинским лидером Фиделем Кастро в Гаване. 1963 год
Дважды был ранен в боях. Он с юмором писал родителям после второго ранения: "израсходовал две, осталось пять", имея в виду, что у него, как у кошки, семь жизней.

Прозвище Че, по одним источникам, он использовал, чтобы подчеркнуть свое аргентинское происхождение. По другим – получил его в Мексике. "Че" – часто используемое в Аргентине междометие-обращение. Это что-то вроде "эй, ты!", но его вполне можно перевести и как "друг". 

После победы революции Че Гевара был президентом Банка Кубы, министром промышленности. Но тихая кабинетная жизнь – это не про него. В 1965 году Че написал письмо Фиделю Кастро о своем решении продолжать участие в революционном движении одной из стран мира и покинул Кубу. Он вел партизанскую деятельность в Демократической республике Конго, других странах мира. Данные о деятельности Че за пределами Кубы до сих пор носят гриф секретности.

© РИА Новости
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Эрнесто Че Гевара
В 1966 года он прибыл в Боливию для организации партизанского движения. Созданный им партизанский отряд 8 октября 1967 года был окружен и разгромлен правительственными войсками. Эрнесто Че Гевара был ранен, захвачен в плен и на следующий день убит. Его останки были выданы Кубе лишь в 1997 году и торжественно перезахоронены в мавзолее города Санта-Клара. Че Гевара – национальный герой Кубы, его портрет отчеканен на кубинских песо, в школах ежедневные занятия начинаются с песни "Мы будем как Че".

В аргентинском городе Росарио, на родине революционера, в 2008 году была установлена бронзовая четырехметровая статуя Че Гевары. В некоторых латиноамериканских странах Че Гевара имеет статус святого – неофициальный, конечно. В народе его так и называют – Святой Эрнесто, когда просят заступничества и помощи. Католическая церковь резко выступает против этого, но поделать ничего не может.

Теперь о фотографии Че Гевары, ставшей известной на весь мир. Ее сделал 5 марта 1960 года кубинский фотограф Альберто Корда. Он работал в ежедневной газете Revolución и приехал на траурный митинг в память о жертвах теракта – накануне в порту Гаваны взорвалось грузовое судно, погибло более 100 человек.

© РИА Новости
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Эрнесто Че Гевара
Среди собравшихся Корда увидел Эрнесто Че Гевару – он стоял на сцене молча, в заднем ряду. И почему-то поза команданте и выражение его лица фотографу понравились. Но этот снимок в газету не попал. Висел в доме фотографа 7 лет. А в 1967 году в гости к Корде приехал известный левый итальянский издатель Джанджакомо Фельтринелли, который, кстати, впервые опубликовал "Доктора Живаго" Бориса Пастернака. Ему фотография Че понравилась. Корда отпечатал ему несколько копий на память, не взяв с него ни песо.

А в том же году Че Гевару убили. И Фельтринелли выпустил постеры, использовав снимок Корды. Для итальянских студентов плакаты с команданте сразу же стали символом борьбы за политические права и свободы. Позже эту моду переняли во многих странах. Впрочем, ныне фотографию Че на футболках носят все, кому не лень. И в этот символ революции они уже не вкладывают никакой революции. Вот такой он, современный китч.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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