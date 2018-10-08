Поперед американского батьки: зачем Польше срочно понадобилась база США

В Польше рассчитывают, что решение о создании постоянной американской военной базы будет принято уже весной будущего года. Об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович. По его словам, еще предстоит обсудить военно-политические детали, а также место размещения такого объекта. Но это мелочи. Главное для польского руководства – получить принципиальное согласие конгресса, Белого дома и Пентагона для будущего "Форт-Трампа".
В НАТО отказываются комментировать эту ситуацию, считая, что эта инициатива носит двусторонний характер и выходит за рамки Альянса. И вообще, как ранее отмечал генсек организации Йенс Столтенберг, лично он не видит необходимости увеличивать американский контингент в Польше: НАТО и США и так там уже присутствуют. Для Варшавы же наличие американских солдат, наоборот, является одним из основных доводов для создания такой базы. После присказки о "российской угрозе", естественно. По словам того же Яцека Чапутовича, американские солдаты в Польше уже есть. То есть, полдела сделано. Осталось всего ничего – провести работу по "расширению и адаптации" действующей инфраструктуры. Для чего нужны, конечно же, соответствующие инвестиции.
Впрочем, в Москве уже заявили, что появление военной базы США в Польше стало бы очень серьезным нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО. Об этом уже предупредили и Альянс, и Вашингтон, и Варшаву. Внимательно следят за ситуацией и в Минске. Там убеждены, что американский контингент по соседству не послужит укреплению стабильности в регионе.
Автор Евгения Красилова, радио Sputnik