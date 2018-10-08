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Поперед американского батьки: зачем Польше срочно понадобилась база США

(обновлено: 18:32 08.10.2018)
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© AFP 2018Американские военные во время учений в ПольшеАмериканские военные во время учений в Польше
© AFP 2018
Варшава ожидает, что Вашингтон определится с созданием военной базы в Польше уже весной. В Белом доме вопрос пока не комментируют, мол, подумать надо. Но польские политики твердо стоят на своем: очень ждем, дескать. С чего бы такая прыть?

В Польше рассчитывают, что решение о создании постоянной американской военной базы будет принято уже весной будущего года. Об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович. По его словам, еще предстоит обсудить военно-политические детали, а также место размещения такого объекта. Но это мелочи. Главное для польского руководства – получить принципиальное согласие конгресса, Белого дома и Пентагона для будущего "Форт-Трампа". 

Флаг США на военной базе в Польше
© AFP 2018 / Wojtek Radwanski
Политолог рассказал, почему Польша торопится с размещением базы США
Но такая прыть со стороны Варшавы, похоже, поставила Вашингтон в тупик. Из США звучат лишь заявления о том, что изучают предложения Польши: мол, еще надо хорошенько подумать. Аргумент польского руководства – взять на себя расходы за содержание этой базы (а это два миллиарда долларов) в США оценили, но не более того. 

В НАТО отказываются комментировать эту ситуацию, считая, что эта инициатива носит двусторонний характер и выходит за рамки Альянса. И вообще, как ранее отмечал генсек организации Йенс Столтенберг, лично он не видит необходимости увеличивать американский контингент в Польше: НАТО и США и так там уже присутствуют. Для Варшавы же наличие американских солдат, наоборот, является одним из основных доводов для создания такой базы. После присказки о "российской угрозе", естественно. По словам того же Яцека Чапутовича, американские солдаты в Польше уже есть. То есть, полдела сделано. Осталось всего ничего – провести работу по "расширению и адаптации" действующей инфраструктуры. Для чего нужны, конечно же, соответствующие инвестиции. 

Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
© РИА Новости / Стрингер
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"Спастись будет невозможно". Эксперт о планах по созданию базы США в Польше
Вот и возникает вопрос, если все уже есть, то в чем заключается острая необходимость такую базу создавать, нести дополнительные расходы? И вообще, к чему такая спешка? Вариантов несколько. Во-первых,  стараются выслужиться перед "хозяином", вдруг что-то за это перепадет. Во-вторых, в Польше, может быть, заранее понимают, что их предложение бесперспективно, поэтому никакие дополнительные траты на самом деле не понадобятся.  

Впрочем, в Москве уже заявили, что появление военной базы США в Польше стало бы очень серьезным нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО. Об этом уже предупредили и Альянс, и Вашингтон, и Варшаву.  Внимательно следят за ситуацией и в Минске. Там убеждены, что американский контингент по соседству не послужит укреплению стабильности в регионе.  

Автор Евгения Красилова, радио Sputnik

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