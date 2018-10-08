Конечно, демократы будут и дальше портить жизнь Трампу. Но они-то хотели вычеркнуть его из своей. Теперь до следующих президентских выборов у них это не получится.

Полный Бретт. Дональд Трамп получил страховку от импичмента Your browser does not support HTML5 audio

"И стоило шум поднимать?" – не скрывают друг от друга разочарования рядовые демократы. Они потерпели обидное поражение. И оттого, что оно было громким, им еще обидней. Стань Бретт Кавано судьей Верховного суда по-тихому, никто б его и не заметил. А так все знают, что не его это победа, а ненавистного Дональда Трампа. И победа над ними – над демократами. Хотя сами они считают, что над обществом. Ведь какой удар по американскому пуританству. Полное падение нравов. И ту-ту теперь #Me Too. Как смотреть в глаза этим несчастным, если домогательства – это путь даже не в суд, а в Верховный суд. И не на скамью подсудимых, а совсем наоборот.

И не важно, что сенат утвердил Кавано с минимальным перевесом. 50 на 48 – самый плохой результат с 1881 года, когда Стэнли Мэттьюз стал судьей высшей инстанции со счетом 24-23. Главное, что этот результат у Трампа есть. По сути, и тут все решил один голос. Джо Мэнчин – единственным из оппозиции поддержал президента, назвав Кавано "квалифицированным юристом". Все прочие из Демпартии так глубоко не вникали – он им сразу не понравился. Его предложил Трамп, и этого по определению было достаточно, чтобы решить, что с Кавано не все так чисто. Они же уверены, что американская порядочность и работа на Трампа – вещи несовместимые.

Как-то само собой нашелся и скелет в шкафу. Хотя профессору психологии Кристин Форд вряд ли понравится такое сравнение. Она-то, вероятно, думает, что и в 50 еще очень даже. По крайней мере, на зрение не жалуется. Первой узнала в импозантном Бретте того 17-летнего юнца, что со своим дружком обдавал ее, 15-летнюю, пивным перегаром, "придавливая тяжелыми бедрами к кровати". До дела у них тогда не дошло. Мальчики лавировали-лавировали, но так ее и не вылавировали. А спустя годы она им этого не простила. Нашлась, как у них водится, и еще парочка жертв, что видели будущего Верховного судью, так скажем, ближе некуда.

А дальше был пятичасовой сеанс его откровений на Капитолийском холме. Затем – наспех проведенное по поручению президента расследование ФБР. Исписав за неделю 1000 страниц, следователи так и не взяли показания ни с Кавано, ни с его обвинителей. Но сенаторы как-то и без этого обошлись. И теперь лишь самые отчаянные из демократов твердят, что проиграна битва, а не война. Голосование за Кавано еще можно представить как доказательство ущербности голосовавших и необходимости кардинальных перемен. До 6 ноября у оппозиции еще есть время, чтобы этот тезис как следует раскрутить и благополучно взять большинство в обеих палатах конгресса.

Но сгодится оно теперь лишь на то, чтобы испортить жизнь Трампу, а хотелось-то вычеркнуть его из своей. До следующих президентских выборов – не получится. Вместе с Кавано у него в Верховном суде республиканское преимущество. А это – самая надежная страховка от импичмента. Что касается самого Кавано, то пиво он по-прежнему любит. Но конституцию – сильнее. На ней и поклялся служить Америке верой и правдой. Ну, всей, может, и не обязательно, облегченно и победоносно выдохнул Трамп.

В общем, везет же кому-то, где-то на другом конце света горько подумал и позавидовал Роналду. У американцев появился свой герой под стать поручику Ржевскому. Ведь и Бретт, когда у него спросят, правда ли, что вы были членом суда, вправе будет сказать, что еще и туда.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik