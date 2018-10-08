"Бракованный плебисцит": румыны сорвали референдум против однополых браков

В Румынии провалился референдум, который, по идее, был призван поставить законодательный барьер перед однополыми браками. Румыны в подавляющем своем большинстве на него просто не пришли. Значит ли это, что они – за такие браки?

В выходные Румыния голосовала по вопросу об изменении конституции страны. Граждане должны были решить, стоит ли вносить поправку в 44 статью основного закона – о семье и браке. Инициаторы референдума предлагали изменить слово "супруги" на словосочетание "мужчина и женщина". Чтобы, по их мысли, поставить законодательный барьер перед однополыми браками. Такие браки в стране и так не регистрируются. Но мало ли что.

Предложение по внесению поправки внесла в парламент общественная организация "Коалиция за семью". Инициативу поддержали Румынская православная церковь и правящая Социал-демократическая партия страны. Петиция с идеей конституционной поправки собрала 3 миллиона подписей. Казалось бы, исход голосования предрешен. Но "в реале" на референдум пришло людей меньше, чем подписалось под петицией в интернете.

По румынскому законодательству плебисцит может считаться состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 30 процентов избирателей. А за два дня референдума свою волю выразили чуть более 20 процентов – голосование признано несостоявшимся. Так что семья по-румынски по-прежнему остается браком именно супругов, а не мужчины и женщины.

Вообще-то, в свое время авторы румынской конституции вряд ли могли предположить, что под словом "супруги" могут подразумеваться не обязательно мужчина и женщина. Ведь в Румынии уголовная статья за гомосексуализм сохранялась вплоть до 2000 года. И была отменена исключительно под давлением Евросоюза. Потом в Румынии зазвучали голоса и в поддержку однополых браков – по примеру стран "старой Европы". Пока без толку. Гражданский брак – не говоря уже о церковном – между лицами одного пола в Румынии по-прежнему невозможен. Однако понятно, что если Бухарест хочет и дальше оставаться в ЕС и получать дотации, то ему стоит принять групповые правила Брюсселя. Правящая партия хотела переложить этот щепетильный вопрос на плечи народа. Но народ оказался индифферентным.

Перед проведением референдума активист правозащитной организации MozaIQ Влад Виски заявил, что румынское ЛГБТ-сообщество будет бойкотировать голосование: дескать, права человека не могут быть предметом голосования. Значит ли это, что 80 процентов не пришедших на голосование избирателей принадлежат к ЛГБТ-сообществу или абсолютно толерантны к нему? Полагаю, что нет. Будет ли использовать результаты референдума это же сообщество в своих целях? Очевидно, что да.

Впрочем, провал голосования уже использует в своих политических целях румынская оппозиция. Лидер партии "Союз спасения Румынии" (ССР) Дан Барна обвинил власти в том, что они безответственно израсходовали 10 млн долларов. Другой оппозиционный лидер Людовик Орбан заявил, что в провале референдума виновата правящая партия. Дескать, все, к чему прикладывают руку социал-демократы, компрометируется.

Впрочем, как мы знаем, отсутствие результата – тоже результат. Причем для всех, включая партию власти, которая теперь может сказать, что под ее чутким руководством Румыния превратилась в толерантную страну, исповедующую общеевропейские ценности. С таким результатом и за очередной дотацией к ЕС обратиться не стыдно.

Так что, как говорится, и геи целы и оппозиция сыта. Да и властям перед Брюсселем не стыдно.

Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik