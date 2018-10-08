Индия: независимость – это политическая воля плюс "Триумф"

В Нью-Дели заявили, что Индия не боится американских санкций за контракт с Россией о закупке ЗРК С-400. Что, собственно, и логично. Тем странам, у которых есть "Триумф", можно ничего не бояться.

"Победить самого себя – лучшее средство для того, чтобы не быть побежденным". Может быть, именно этой индийской мудростью и руководствовался Нью-Дели, заключая контракт с Москвой на поставку ЗРК С-400 "Триумф". Согласно контракту в арсенале у Индии будет пять полков новейших зенитно-ракетных систем. Сумма сделки 5,43 миллиарда долларов. Индия – третья после Китая и Турции зарубежная страна, которая обзаведется "Триумфами", несмотря на угрозы США всех, кто покупает российские ЗРК, окутать паутиной санкций.

Да, рассуждали в Нью-Дели, трудности с Америкой, конечно, будут. Но это дело привычное. История учит, что лучше прикрыть свои тылы эффективным оружием, нежели пригибаясь, действовать не по своей воле. Начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават в интервью изданию The New Indian Express так и заявил, что Индия осознает: Соединенные Штаты могут от запугивания перейти к действиям и ввести санкции. Но независимая политика дороже.

Вашингтон, к слову, открыто выражал "обеспокоенность планами Дели", прикрываясь законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки через санкции"). В нем сказано, что будут приниматься жесткие меры против людей и стран, которые сотрудничают с российскими секторами экономики, проектами и лицами из санкционного списка. И теперь при каждом удобном случае американцы тычут им в лицо. Мол, не дадим спуску никому, кто посягнул на безопасность США. Хотя на самом деле все это – обычная борьба за рынок сбыта.

То ли специально сказал, то ли проболтался как-то помощник главы американского Минобороны Рэндалл Шривер, что Вашингтон хочет переманить Нью-Дели на свою сторону в сотрудничестве в ВПК. Собственно, да ради бога! Но только, ребята, давайте тогда играть честно: конкурировать по способностям, а не по понятиям. Разве не вы призывали всех к свободному рынку и не вы говорили, как это здорово? Ну так вот он, свободный рынок и свободная конкуренция на нем. Покажите свой товар лицом: чем он, собственно говоря лучше. А если ничем… Ну тогда, конечно, давление, угрозы санкций и сами санкции – именно то, что надо. Но, как видим, и в этом случае успех не гарантирован.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik