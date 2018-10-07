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Европейский кошелек захлопнулся. Страны Балтии грустят из-за Brexit

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© AFP 2018 / Daniel Leal-OlivasДемонстрант с флагами ЕС и Великобритании в центре ЛондонаДемонстрант с флагами ЕС и Великобритании в центре Лондона
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
А как хорошо все начиналось: грандиозные проекты, все в обход России, все за счет Европы. И тут Британия и ее денежки "делают ручкой". Как бы не появилось в ЕС новое понятие "европейский долгострой".

В Таллине завершилась встреча председателей комиссий по делам Европейского союза парламентов Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. В течение двух дней они обсуждали возможные последствия для стран этого региона выхода Великобритании из ЕС и шестилетний финансовый план Европейского союза. 

Международная паромная переправа Мукран - Клайпеда
© РИА Новости / Улозявичюс Аудрюс
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Задом наперед со шкурой неубитого. Как узкоколейка рассорила страны Балтии
И если на бумаге это действительно две отдельные темы, то в практической плоскости одна прямо вытекает из другой. Brexit стал уже практически свершившимся фактом, и Соединенное королевство неспешной походкой направляется к выходу из Европейского союза. Этот проход, который растянется на несколько лет, отзовется в самых разных областях жизни государств, ЕС составляющих. И будет для них весьма болезненным процессом, особенно для стран постсоветского пространства. В том числе и потому, что Соединенное королевство до сих пор являлось одним из главных спонсоров бюджета ЕС, его вклад в общеевропейскую казну составляет – хотя о чем это я, составлял – 14 млрд евро. После того, как Великобритания "сделает ручкой", бюджет ЕС потеряет 15%. 

И если крупные экономики стран "старой Европы" как-то справятся с этим, хотя бы потому, что всегда и во всем привыкли рассчитывать на себя, то государствам Восточной Европы придется туго. Они привыкли к тому, что Евросоюз дотирует многие их проекты и программы, а теперь от этих денег придется отказываться и жить по средствам. А это, по меньшей мере, неприятно. Поэтому и собрались вместе парламентарии  Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, чтобы обсудить совсем не радужные перспективы и судьбу двух крупных проектов, напрямую завязанных на финансирование из фондов ЕС. 

Один из таких проектов – Rail Baltic, который предусматривает строительство скоростной железнодорожной линии от Таллина до Польши. Предполагается, что пассажирские поезда смогут двигаться по ней со скоростью порядка 240 км/ч, а грузовые – 120 км/ч. Стоимость проекта оценена в 5,8 млрд евро, 85 процентов этой суммы должны профинансировать структуры Европейского союза. Это, безусловно, важно для  Эстонии, Латвии, Литвы и Польши с точки зрения создания новых рабочих мест, увеличения их логистической привлекательности. И, конечно же, это должно повысить в будущем поступления в бюджеты государств. 

Проведение высотных монтажных работ
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Конец электрического кольца. Кто разрывает связи Прибалтики с Россией
Однако в июле 2018 года появились сведения, что размер финансирования проекта может быть снижен на 30 процентов, а это означает либо его замораживание, либо то, что его реализация растянется на весьма значительное время. А вместе с этим отодвинутся на неопределенный срок и все возможные экономические выгоды от будущей Rail Baltic. Хотя по поводу выгоды – перспективы туманные. Некоторые эксперты утверждают, что эксплуатация этой железной дороги в любом случае будет убыточной и потребует значительных дотаций. 

Второй масштабный проект, в который ввязались страны Балтии – синхронизация электрических сетей этих государств с Западной Европой и отключение их от существующей со времен СССР системы БРЭЛЛ. Проект этот откровенно политический и носит демонстративный по отношению к России характер, а поэтому ранее было обещано, что Европейский союз также поддержит его финансово. Но теперь и это под большим вопросом, а процесс запущен, и остановить его не представляется возможным. Как выйти из этой непростой ситуации, и обсуждали на встрече в Таллине представители Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, которые, надо честно сказать, сами эти проблемы и создали. И как тут не вспомнить поговорку: "Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте".

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония 

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