Есть ли совесть у рептилий? Кого и как выбирают жители Латвии

"У нас мозги, как у рептилий", – призналась бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в преддверии проходящих сегодня в стране парламентских выборов. Попробуем разобраться, что это значит.

Я бы, конечно, бывшего президента не трогал. Все-таки приставка "экс" с ней уже не первый годок, многое подзабылось. Да и чего трогать, пожилой человек. Уже о месте на кладбище хлопочет. Место, правда, историческое, что твой мавзолей, да и с ним тоже неувязочка вышла. Говорят, что его, рядом с первым президентом Латвии, Вике-Фрейберга получила через посредника и путем сговора. "Ну и…" – скажете. "Но и" – возражу. Или вообще, как говорил Электроник: не надо "и".

Во-первых, мадам до сих пор является одной из самых авторитетных персон в Латвии, а во-вторых, многие считают ее лучшим президентом страны. Поэтому давайте особо трогать не будем, пусть за себя все скажет она сама.

Вот, например, знание истории: "Нет сомнений в том, кто был победителем. Это страны, западные страны, которые подписали 8 мая перемирие с Германией. И потом и Советский Союз 9 мая, когда подписали по просьбе Сталина".

Знание философии: "…мы не переубедим, не изменим сознание тех пожилых русских, которые 9 мая будут класть воблу на газету, пить водку и распевать частушки, а также вспоминать, как они геройски завоевали Балтию".

Комментируя встречу американского и российского президентов, Вайра Вике-Фрейберга демонстрировала знание зоологии: "Будет интересно смотреть, как встретятся два этих альфа-самца или петуха. Теперь в джунглях встретятся две гориллы".

Вы только представьте, как на самом высоком посту надоедают эти продуманные и корректные фразы, когда семь раз отмеряешь каждую букву. А вышел на пенсию – и Twitter тебе в помощь. Говори, что хочешь, в интернете Бога нет. Наконец, давеча, экс-президент еще раз блеснула знаниями. И снова – в зоологии. Есть подозрение, что каналы о животных занимают в ее досуге значительное место. Комментируя предстоящие парламентские выборы и новое – самое модное нынче в Европе слово "популисты", Вике-Фрейберга призналась , что "у нас мозги как у рептилий. Когда они активизируются, чисто физиологически и эмоционально появляется желание напасть или убежать".

За самокритику можно смело ставить высший балл. Когда мозги активизируются, то понимаешь, что если даже любая курица немного рептилия, то что говорить о людях. Тем более что многое определяют гены, а Гена, как известно – крокодил. И судя по тому, что говорит экс-рептилия, простите, экс-президент – совесть у пресмыкающихся тоже присутствует. И слезы они тоже готовы ронять. Свои, рептилоидные, крокодиловые.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия