Заробитчане меняют пути миграции: Польша уходит в минус

Украинцы подвели поляков. Только-только в Польше наладилась экономическая жизнь благодаря трудовым мигрантам из Украины – о чем говорилось открыто и радостно, – как поток незалежных трудяг стал таять прямо на польских глазах.

Трудовые миграционные потоки украинцев стихийно переправляются левее столь привычной уже для них Польши: в Чехию. Что же в Польше теперь не так? А вот что. По мнению президента Всеукраинской ассоциации компаний международного трудоустройства Василия Воскобойника, оклады там пусть и ненамного, но все же ниже, чем у чехов. И заробитчане, не смущаясь тем, что их много, а Чехия страна махонькая, массово ринулись туда.

Однако и Чехия – это только перевалочный пункт на пути к "завоеванию" Германии. В Германии, как достоверно известно заинтересованным украинцам, с будущего года сильно либерализуется и, наконец, откроется для незалежной рынок труда. Это значит, что можно будет "срубить" не "чуть больше", а в два и в три раза больше евро, чем на "породневшей" польской стороне.

Для ожидающих светлого немецкого будущего украинцев притягательна сейчас не только Чехия. Как заметил тот же Воскобойник, его согражданам "интересны страны Балтии, где зарплата такая же, как в Польше, но нет языкового барьера". В этом месте можно подумать о широком распространении мовы в странах Балтии, к которым Польша, кстати, относится. Но Воскобойник как раз противопоставляет эти страны Польше, потому что имеет в виду бывшую советскую Прибалтику и вовсе не мову, а русский язык, – исключительно распространенный среди работодателей для заробитчан.

Что получаем в сухом остатке? Украинцы едут туда, где платят больше, чем дома, и предпочитают работодателя, говорящего по-русски. Может быть, даже мечтают соединить "два в одном": найти таких "боссов" и в Германии, если удастся дотянуть до следующего года и прибыть за "длинным евро" на самый жирный в Европе рынок труда.

И еще: прогнозируя взаимные выгоды заробитчан и их европейских работодателей, главный в незалежной по трудоустройству за рубежом Василий Воскобойник полагает, что и Чехия, и страны Балтии, включая Польшу, начнут бороться с Германией за украинских рабочих. А именно: "Будут делать шаги, чтобы социализировать наших соотечественников на своей территории", – сказал он. Ведь невозможно, по логике Воскобойника, "быстро завезти вьетнамцев или филиппинцев" в ту же Польшу. А украинцы – вот они, недалеко ходят и не так уж много просят.

Удивительно, но во всех этих прогнозах улучшения жизни кочующих заробитчан нет ни слова об Украине. Кроме того, что трудовые мигранты посылают домой все меньше денег и предпочитают выписывать к себе родных – иначе говоря, соединяться с семьями "по месту работы". Пусть даже и не всегда легальной…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik