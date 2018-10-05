"Смотри, как я могу!" Украина хвастается оружием перед Россией

Украина хочет диктовать России условия. Для этого Киев собирается продемонстрировать всю военную мощь, на какую только способен. А способности у него, надо сказать, весьма ограничены.

Украина решила поднапрячься и показать России всю свою военную мощь. Раз уж их "невидимые" катера, о которых рассказывали украинские моряки, никто не воспринял всерьез, нужно показать то, что хотя бы заметно глазу. Остались ведь какие-то корабли без "специальной конструкции" и "радиопоглощающего обвода" – вот с ними и нужно устроить учения в Азовском море, чтобы российские пограничники непременно увидели и испугались.

Собственно, где хотят, там пусть и плавают – в пределах своей компетенции, конечно. Опасность только в том, что оружие и военную технику на Украине доверяют весьма своеобразным людям. Например, капитан первого ранга Дмитрий Коваленко, который руководил переходом украинских кораблей "Донбасс" и "Корец" в Азовское море, бахвалился тем, что нарушил правила и создал провокационную ситуацию. А ведь в случае учений таких бравых украинских вояк там наберется побольше. Хватило бы у них мудрости вести себя спокойно. Ведь в случае провокации хуже будет только им.

Впрочем, они наверняка уверены, что их прикроют с земли. На Украине бытует мнение, что страна способна создать ракету, которая долетит до Москвы. Украинские эксперты и военные уверены, что такое оружие необходимо, чтобы "диктовать свои условия".

Правда, для этого необходимо сначала возродить промышленность, а для этого, в свою очередь, – наладить отношения с Москвой. Потому что, учитывая совместную историю двух стран, их ВПК развивались тоже сообща. И если у России достаточно ресурсов для самостоятельной разработки и производства нового оружия, то о возможностях Украины можно судить по недавнему параду в честь Дня независимости – макеты, пользованная техника НАТО и советские остатки. В таких условиях новую "Сатану" не слепишь. Проще уж Вакулу на черте отправить.

Оно, наверное, и к лучшему, пока украинские военные и чиновники придерживаются такой агрессивной риторики. Иначе какое-нибудь их неловкое движение может привести к ужасным последствиям.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik