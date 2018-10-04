В 14 часов 18 минут по местному времени американцы увидели на экранах своих мобильников: "Проверка на случай чрезвычайных ситуаций. Не предпринимайте никаких действий". 225 миллионов послушались. А трое жителей Нью-Йорка – нет.

Неслучайные связи. Трамп вступил в контакт со всей Америкой Your browser does not support HTML5 audio

Трампу к разговорам о домогательствах не привыкать. Но за эту мимолетную связь, причем сразу с тремя, ему, вероятно, придется ответить. Хотя их он точно и знать не знает, и в глаза не видел. Просто вступил в контакт так, как он любит, по номеру. Только не в смысле размера, а в смысле телефона. Но им все равно обидно – не то что разрешения, но и как звать не спросил. Иначе говоря, в историю американской юриспруденции этот процесс против президента США может войти как "дело о мобильном харассменте".

И ведь ничто не предвещало. Напротив, он для того и проверил в тестовом режиме систему рассылки СМС-сообщений под названием "президентское предупреждение", чтобы знать, как это работает, если что-нибудь когда-нибудь придется предвестить. В 14 часов 18 минут по местному времени американцы с мобильниками услышали сигналы и увидели на экранах своих девайсов текст: "Экстренное президентское предупреждение. Это проверка на случай чрезвычайных ситуаций. Не предпринимайте никаких действий".

И 225 миллионов послушались. А трое жителей Нью-Йорка – нет. Подали в суд. Утверждают, что Трамп нарушает закон о свободе распространения информации и требуют запретить ему вторгаться в их личную жизнь, используя свое служебное положение. "Не пытаясь дать необходимые объяснения, официальные лица, включая президента, могут по своему желанию назвать угрозой любое событие, сообщив об этом десяткам миллионов человек", – говорится в их иске. Может, они – демократы. А может, эсэмэска застала их не в том месте и не в то время, потому они и сообразили первыми, насколько это некомфортно.

Хотя возмущение их небеспочвенно. Никто же не знает, что у Трампа в голове. Зато всем известна его склонность к преувеличениям и привычка делиться ими с мобильником. Вот и гадай, какой сигнал от него ждать. И главное, как на него реагировать. Напишет, например, "внимание, я заставлю Пекин подчиниться" – и думай, то ли сразу в бункер бежать, то ли вначале скупить все китайское, на которое он еще не ввел пошлины. Или посчитает он свой личный кризис общенациональным и сообщит об этом средь ночи со словами: "Привет. Не спишь?". Что же стране – все бросить и его успокаивать?

Барак Обама, правда – это еще он принимал закон о президентском оповещении – запретил использовать его в личных целях. Только если катаклизмы, акты терроризма или иные угрозы безопасности. Но когда Трамп слушал Обаму. Он слушает только свой внутренний голос. А тот так и рвется наружу из Twitter. Тем паче что по количеству подписчиков он там даже в десятку не входит, в том числе уступая и ненавистному Обаме.

Зато теперь что ему Кэти Перри, у которой 87 миллионов в Twitter или Селена Гомес и ее 125 миллионов в Instagram. У него их больше, чем у них обеих. На него подписаны 225 миллионов. И это от них не зависит. Граждане Америки могут заблокировать получение любых сообщений, но только не президентские рассылки. Так что придется терпеть. Хотя Трамп для них же старается. Ведь что бы он им ни написал, это будет предупреждение о том, что он все еще в Белом доме. Значит, им по-прежнему надо готовиться к худшему.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik