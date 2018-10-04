Вот стою я перед вами – простая британская баба. Путиным травленная. Трампом приниженная. Евросоюзом отвергнутая. Так могла бы сказать Мэй своим соратникам на партконференции. Но не сказала. Станцевала.

Британочка с выходом. Тереза Мэй показала, каким должен быть экзит Your browser does not support HTML5 audio

Если по Ницше, то последний день партконференции в Бирмингеме для Терезы Мэй прошел не напрасно. Философ считал, что день прожит зря, если он не танцевал. А глядя на нее, многим захотелось узнать, где та печка, что ее так зажгла. Британочка с выходом. Беглый танец. Верхний Brexit. Это если пытаться острить. А если серьезно, то тот, кто сказал Терезе, что она неплохо двигается, должен был ей показать еще пару па. А то она появилась перед соратниками так, будто перед ней все те же школьники в ЮАР или скауты в Кении, которым уже довелось увидеть такое же сокращение суставов премьера Британии во время ее турне по Африке. Им понравилось.

Консерваторам, впрочем, тоже. А говорили, что она уже не способна их объединить. Ее выходу под песню группы АВВА Dancing Queen все как один аплодировали стоя. Вот так бы и из ЕС, возможно, думали они, прекрасно понимая, что так не получится. Разве что если Мэй сделает это без них. В общем, с ее стороны это, конечно, было сильно. Уж по крайней мере, лучше, чем год назад, когда из-за кашля и хрипов она практически ничего не смогла донести до публики. А сейчас ей и вовсе можно было молчать, чтобы не портить впечатление. Все равно запомнят только танец.

Что для нее уже неплохо. Не все же Борису Джонсону поднимать себе рейтинг эпатажем. Хотя, если она решила бить своего, как о нем толкуют, возможного "могильщика" его же оружием – клоунадой, то чтобы покрыть его самый большой козырь, ей тоже следовало прийти в семейниках. И непременно в цветах британского флага. Тогда никого бы и не смутил выбор композиции. Во-первых, как-то это не патриотично в самый важный момент для государства отдавать предпочтение иностранной песне. А во-вторых, претендовать на статус пусть танцующей, но королевы при живом-то монархе, это и вовсе – ни в какие Букингемские ворота не лезет.

Ей бы подошло что-нибудь, ну, предположим, из Beatles. Почему бы и не Yellow Submarine? Под нее особо не оторвешься, но фирменные пируэты Мэй подходят под любую мелодию. А эта была бы со смыслом. Мол, куда вы денетесь с нашей подводной лодки. Хотя, если смотреть ее пляски без звука, можно решить, что музыку заказывали мы. Уж очень это было похоже на "Топ-топ-топает малыш". Впрочем, если звук включить, тоже можно уловить наши мотивы. Вот стою я перед вами – простая британская баба. Путиным травленная. Трампом приниженная. Евросоюзом отвергнутая. Или: все друзья и подружки от меня разбрелися, только я в кабинете засиделась одна.

Теперь, видимо, ей недолго осталось. По Brexit' у же она ничего нового так и не сказала. "Британия не боится выйти без соглашения", – завершила она и вышла, правда, уже не так бодро. Зато под песню английской рок-группы Electric Light Orchestra. "Солнце сияет в небесах, и на небе ни облачка. Никаких намеков на дождь. Сегодня все играют, и ты еще не знаешь, что это новый прекрасный день". А она-то знает, как прожить его не зря. Хлопали. Но никто не встал. Поняли, наверное, кого принимали за гадкого утенка. Ведь то, что они видели на сцене, так было похоже на танец лебедя. Умирающего.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik