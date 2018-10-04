И на порог не пустили: заседание НАТО прошло без Украины

Головокружение от успехов случилось у киевского руководства. Кто-то там подумал, что может говорить с Западом на равных, а странам НАТО указывать, что делать. Пришлось альянсу поставить незалежную на место. Не в угол, конечно, но…

"А тебе, Петруша, барин велел в сенях подождать, пока он господ глинтвейном с рябчиками в зале потчует". Примерно так в великой русской литературе могло бы быть описано то, что произошло с украинским министром обороны Степаном Полтораком. Они-то там, в Киеве, по наивности думали, что могут говорить с Западом на равных, а им указали на строго отведенное место – в сенях. Говоря официальным языком, Степан Полторак получил отказ на просьбу – так и хочется сказать "челобитную" – присутствовать на встрече глав оборонных ведомств НАТО в Брюсселе. Не помог даже статус страны-аспиранта альянса, якобы полученный Украиной в нынешнем году. Это, и правда, жутко обидно: она уже в аспирантуре, а уважения никакого.

Категорически воспротивилась присутствию украинского министра Венгрия. А не надо было в Киеве закон об образовании на украинском языке принимать, дискриминирующий нацменьшинства, в том числе венгерское. Думали, сойдет с рук, и европейцы закроют глаза на очередную выходку. И останется все по-прежнему: для внешнего мира Украина будет представать демократической продвинутой страной, которую ну просто нельзя не взять в ЕС, а внутри киевское руководство продолжит безнаказанно давать ход любому волюнтаризму.

Но случилась осечка. Еще в прошлом году Будапешт предупредил, что намерен блокировать любые телодвижения Киева в сторону НАТО и ЕС. И, надо сказать, он держит слово. Ранее Украина по той же причине дискриминации более чем стотысячной венгерской общины, проживающей в Закарпатье, не смогла принять участие в столь вожделенном для нее совместном саммите с альянсом. А тут еще и сама украинская сторона усугубила свое положение, обвинив Будапешт в якобы тайной раздаче венгерских паспортов проживающим в регионе этническим венграм. И пригрозила выслать консула. Между тем венгерское правительство еще весной приняло меморандум о защите венгров в Закарпатье и разослало этот документ членам НАТО и генсеку альянса Йенсу Столтенбергу. То есть никакой тайны в том, что паспорта будут раздаваться, ни для кого не было. Кроме Киева, который, видимо, потерял нить происходящего и плохо мониторит окружающую действительность.

В результате господин Климкин, волей злой судьбы (или по недоразумению) восседающий в кресле главы МИД Украины, обвинил Венгрию в подрыве национальной безопасности и в придачу заявил: мол, что мы венграм позволяем, то они и будут делать . В Будапеште отнеслись к этому высокомерному и даже уничижительному посылу с пониманием. Закономерная "ответка" не заставила себя ждать. И высказанное нежелание видеть Полторака в Брюсселе мгновенно трансформировалось в конкретное решение. Это к вопросу о том, что один якобы в поле не воин. Выясняется, что воин, даже если это "поле" – могущественный западный военный блок. При этом, что выглядит особо умилительно, Киев и эту скверную историю попытался вывернуть в свою пользу. Хорошо, мол, что хотя бы Украина получила ответ. То есть где-то в глубине души киевские начальники смиренно ощущают, что и ответа в какой-то момент на ту или иную челобитную могут не получить. И это их ничуть не оскорбит. А тут ведь какое уважение в НАТО к незалежной проявили! Ответили, что, мол, свидания не будет.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik