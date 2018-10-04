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Трампа хотят свалить через деньги. Или через Кавану

(обновлено: 13:25 04.10.2018)
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Илья Харламов
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Образ Трампа как добропорядочного гражданина его противники разрушают последовательно и изощренно. Удары наносятся по самым святым для американцев понятиям: семья, налоги, выборы. И, для надежности, секс-скандал – правда, не с самим Трампом.

В Белом доме раскритиковали новую громкую и даже скандальную публикацию газеты The New York Times и назвали ее "вводящими в заблуждение нападками". В статье говорится о том, что якобы Дональд Трамп и его отец четверть века назад продемонстрировали вопиющую финансовую нечистоплотность. Речь идет о немалых деньгах – около полумиллиарда долларов, полученных, мол, в результате реализации сомнительных налоговых схем Трампом-старшим и затем переданных сыну – нынешнему президенту США. То есть отец уклонялся от уплаты налогов, а сэкономленные таким образом средства якобы передавал отпрыску, который тоже государству не платил то, что положено.

Президент США Дональд Трамп на открытии Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке
© REUTERS / Carlos Barria
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И за счет подобных мошеннических инструментов, включая создание подставной фирмы и занижения цены на оставленную отцом недвижимость, Трамп-младший, дескать, и разбогател. Вся соль публикации состоит именно в этом. И дело тут не только и не столько в особом отношении к американскому лидеру со стороны данного конкретного издания. 

Главное – кто стоит за подобными публикациями. Очевидно, что люди,  поставившие целью во что бы то ни было, не мытьем так катаньем свалить президента. Прежде всего, это влиятельные финансовые группы, твердо стоящие на позициях глобализма. Нельзя считать случайным появление материала вскоре после выступления Дональда Трампа на 73-й Генассамблее ООН. Президент тогда с высокой во всех смыслах трибуны на весь мир заявил, что США откажутся от идеологии глобализма и станут исходить из принципа "каждому свое", который позволит всем государствам отстаивать свой суверенитет в соответствии с национальными интересами.

Силы, придерживающиеся диаметрально противоположной точки зрения, прощать такое Трампу не намерены. И они предельно систематизировали свою деятельность по подрыву авторитета, имиджа и легитимности президента. Работа идет по многим направлениям. Регулярно, к месту и не к месту всплывает тема, скажем так, взаимодействия Трампа с женщинами легкого поведения. Активно работает комиссия спецпрокурора Мюллера, маниакально нацеленная доказать сговор нынешнего хозяина Белого дома с Москвой. Обвинения в опасных действиях на международной арене – еще один конек непримиримых врагов Дональда Трампа. 

Президент США Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне
© AFP 2018 / Mandel Ngan
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Наконец, особый накал "наездам" на президента придали состоявшиеся в сенате слушания по делу о сексуальном насилии, предположительно совершенном кандидатом на пост главы Верховного суда Бреттом Каваной – человеком Трампа. Крайне важно, что от персоны, которая занимает эту должность, напрямую зависит, будет признан импичмент президента законным и состоявшимся или нет. И для нынешнего американского лидера продвижение своей креатуры на этот пост – вопрос политического выживания. Именно поэтому Кавана подвергается мощнейшей атаке противников Трампа. И еще неизвестно, сумеет ли выдержать удар. 

Да, многое, если не все, для Дональда Трампа решится на промежуточных выборах в конгресс в ноябре. Но его противники хорошо подготовились к возможной победе демократов, которая будет означать запуск "машины" по сносу президента на максимальные обороты. Это будет опасный маневр – огромная часть общества поддерживает и симпатизирует Трампу, другая, не менее огромная, бескомпромиссно выступает за отстранение его от должности. Так и до масштабного гражданского противостояния недалеко, вплоть до его уличной версии. 

Образ Трампа как успешного бизнесмена и политика, а также добропорядочного гражданина разрушают последовательно и изощренно. Удары наносятся по самым святым для американцев понятиям. Глава государства должен быть образцовым семьянином? Трамп пользуется услугами проституток. Налоги – священная для каждого гражданина Соединенных Штатов обязанность? Трамп жульничает с налогами. Президент не должен врать? Трамп только и делает, что вводит общественность в заблуждение, в том числе по поводу происхождения своего капитала. Выборы – святая святых американской государственности и суверенитета? Трамп ради победы вошел в сговор со стратегическим противником Америки. Лидер страны должен проводить выверенную внешнеполитическую линию? Трамп шарахается из стороны в сторону, создавая для США новые угрозы. 

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. 27 августа 2018 года
© AFP 2018 / Mandel Ngan 
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Все это показывает, сколь основательную базу подводят его противники под возможный импичмент. В этом смысле публикация The New York Times – еще один камешек, а точнее бетонный блок в фундамент политического здания, которое хотят возвести после Трапма. В Белом доме заявляют, что еще в 1990-е годы Служба внутренних доходов рассмотрела и одобрила все сделки семьи Трампов. И не нашла в них ничего зазорного. Однако после скандальной публикации налоговые органы заявили, что внимательно изучат появившуюся информацию. Есть ощущение, что скоро мы узнаем о формировании новой комиссии условного спецпрокурора Мюллера, которая займется "налоговыми махинациями" и прочими предполагаемыми финансовыми прегрешениями Дональда Трампа. 

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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