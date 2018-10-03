Министром-то, как говорят, Жерар Коллон был так себе. Но это было в Париже. А Лион, как он надеется, вспоминает его добрым словом. Громкой отставки и пары лет, может, и хватит, чтобы там ему забыли и простили этот год в команде этого президента.

Сеанс "Коллоноскопии". Отставка главы МВД выявила у Макрона проблемы Your browser does not support HTML5 audio

Экс-глава МВД Франции Жерар Коллон – не первый и вряд ли последний, кто покидает правительство по собственному желанию. Но так от Эммануэля Макрона еще никто не уходил. Спасаясь бегством, не через дверь, так в окно, едва не стаскивая президента со своей ноги. Потому что – не абы кто. Ключевая фигура команды. Как он о себе говорил, один из немногих, на кого Макрон мог положиться с самого начала. Но сам он полагаться на Макрона больше не захотел. Со второй попытки вольную все-таки получил.

"Насильно мил не будешь". Возможно, вспомнил Макрон годы, как ему уже казалось, бесполезного ухаживания за неприступной Брижит. Он бы и семидесятилетнего Коллона "уломал", будь тот дамой. Да будь он хоть юношей пылким, тоже сошлись бы. Но он же старый прожженный политик. Такой если что сказал – не отступится. А он еще в начале сентября, устроив в министерстве обед журналистам, предупредил, что надолго здесь не задержится. Тогда, пусть не в лоб, но попенял президенту на то, что раньше они лучше понимали и друг друга, и простых людей.

Потому и решил вернуться в Лион, которым руководил 16 лет, чтоб выиграть в 2020-ом выборы мэра и вновь стать ближе к народу. Хоть города, если уж со всей Францией не получилось. Министром-то, как говорят, он был так себе. Доставалось и слева, и справа. Особенно после разгона первомайской демонстрации дубинками и слезоточивым газом. Но все-таки это было в Париже. А Лион, как он надеется, вспоминает его добрым словом. Вот и он подумал, что лучше быть первым во втором центре Пятой республики.

Сказал тогда, правда, что займется собой сразу после выборов в Европарламент, а до мая 2019-го еще послужит. Ему и замену искать не начали. А он вдруг первого октября запросил отставку. Получив отказ, тут же сделал это повторно, словно Новосельцев из "Служебного романа" в момент ссоры с Калугиной. У них же во Франции бумажная промышленность тоже работает превосходно. "Какая муха вас укусила", – мог бы процитировать Макрон "мымру". Не то чтобы у него и с Коллономчто-то было, но взаимопонимание, казалось, присутствовало. А тот – наутек, как от проказы.

Все, вероятно, из-за этой скандальной фотографии, на которой глава государства в обнимку с двумя молодыми, полуголыми темнокожими парнями. Не знать, кто из них президент, можно и не догадаться, что он здесь. А на уточнение "так вот же Эммануэль" – переспросить: "в смысле, фрагмент из нового фильма?". И не то чтобы Коллон приревновал. Но один из тех, что в кадре – явно его клиент. То есть был срок. А потому его ярко выраженный, хоть и совсем не указательный, палец ясно указывал на то, кого он имеет в виду вместе со всеми его внутренними органами.

Глава МВД как порядочный человек должен был принять это как личное оскорбление. Тем более после того, как чуть ли не весь французский сегмент интернета обплевался, увидев это. Опытный политик – и он понял, чем это пахнет. А ему еще мэром Лиона избираться. Громкой же отставки и двух лет, может, и хватит, чтобы там ему забыли и простили этот год в команде этого президента. Для самого Эммануэля вроде бы ничего страшного не случилось. Сеанс "Коллоноскопии". Небольшой дискомфорт. Некоторым даже нравится. Но он-то и показал, что внутри у Макрона все-таки неважнец.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik