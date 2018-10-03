Корабли-призраки. Украина вооружилась невидимыми катерами

На Украине уверены, что их бронекатера смогли дойти до самого Керченского пролива потому, что они были невидимы для российских пограничников. Как знать, может, весь украинский флот состоит из новых прекрасных кораблей, которых просто не видно.

Раскрыта загадка всесильного украинского флота. Это только кажется, что там нет нормальных кораблей, а те, что есть, не вполне способны к каким-либо действиям.

Оказалось, их просто не видно. Командир украинского бронекатера "Кременчуг" Александр Регула заявил , что его корабль сконструирован и покрашен таким образом, что российские пограничники его просто не замечают. Вот, говорит, прошел же до Керченского пролива – и ничего. До захода в пролив, как он утверждает, катер вообще никто не замечал.

Наверное, украинский военный расстроился бы, когда узнал, что если российские пограничники разрешили ему пройти от самого от Бердянска до пролива, это не значит, что они его не видели. К тому же факт вроде известный: о переброске бронекатеров (по суше) сообщали в новостях, всем интересующимся показывали видео. Да, катер маленький, серенький, неброский, но вполне себе различимый даже невооруженным глазом.

Хотя, может, нам только кажется, что мы все видим? А на самом деле за этим маленьким "Кременчугом" скрываются целые армады невидимых эсминцев? Это как с невидимой энергонезависимостью от России, экономическими успехами и большим политическим весом в мире – вроде, если послушать украинских политиков, все это есть. Но никто этого не видел. Тоже, наверное, удачно покрасили и сделали "радиопоглощающий обвод".

В Крыму такую позицию – рассказывать о том, что якобы нельзя увидеть, – назвали очень удобной. Но когда такой линии поведения придерживаются люди, у которых есть доступ к оружию, это уже опасно. Они живут в своем вымышленном мире, где у них сильнейший флот с катерами-невидимками. И мало ли что взбредет им в голову в следующий раз.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik