Кувалда в роли бумеранга: Америку предупредили о вреде санкций против РФ

Новые санкции против России ударят по экономике самих США и по всей международной финансовой системе, предупреждает американский эксперт. А вот на что они точно не повлияют, так это на политику Москвы.

Повышение цен на нефть, дефицит энергоресурсов, удар по доллару и по всей международной финансовой системе. Таковы будут последствия введения со стороны США новых санкций против России, уверен президент американского аналитического центра American Council for Capital Formation Марк Блумфилд.

Так, по оценкам эксперта, опубликованным в журнале Fortune, введение новых ограничений в рамках закона "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" может нанести огромный вред американским компаниям. Ведь они будут вынуждены выйти из совместных проектов в России. А это негативно отразится как на самом бизнесе, так и на ситуации с занятостью внутри США.

Кроме того, введение санкций против российских финансовых компаний негативно скажется на мировых финансовых рынках. Станет сложнее переводить доллары в другие валюты. Это, в свою очередь, обернется серьезными последствиями для всего международного финансового сообщества.

Еще один фактор, о котором предупреждаем эксперт – подобные действия США могут подтолкнуть страны, которые уже игнорируют американские санкции, к дальнейшему сближению. Так, возможно дальнейшее укрепление отношений между Китаем, Ираном и Россией, что в США рассматривают как угрозу национальной безопасности.

А вот на что американские ограничения точно не повлияют, так это на российские компании, уверен аналитик. Они продолжат работать и найдут другие рынки для продажи своих товаров. Не изменят санкции и политику Кремля.

Сами санкции Марк Блумфилд сравнивает с кувалдой и задается резонным вопросом: стоит ли пытаться наказать Москву такой ценой?

Автор Евгения Красилова, радио Sputnik