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Шарики за ролики. Эсминец США сбежал от столкновения с китайцами

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Михаил Шейнкман
© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Casey J. HopkinsЭсминец ВМС США Уинстон ЧерчилльЭсминец ВМС США Уинстон Черчилль
© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Casey J. Hopkins
Вот и пойми: то ли Вашингтон открывает под копирку "второй фронт", то ли просто меняет вектор: не сумев ничего добиться от Кремля, пытается тем же способом нащупать слабину у Пекина. Если так – то явно не в том месте.

Шарики за ролики. Эсминец США сбежал от столкновения с китайцами
"Действия агрессивные и непрофессиональные, создающие риск столкновения". Обычно таким нытьем Пентагон оправдывает бегство своих хорошо обученных и беспредельно дружелюбных кораблей и самолетов от российской границы после того, как их там неласково встретят. Но тут особый случай. А слова те же. Потому что страху натерпелись не меньше. Они сблизились почти до абордажа. Китайский и американский эсминцы разделили какие-нибудь сорок метров. И это была не случайная встреча, а конкретный боевой маневр Поднебесной команды, который на всех морских языках мира означает только одно: отступи или будешь уничтожен. 

Отступили. Их, как они ее называют, "миссия по обеспечению свободы навигации близ спорных островов в Южно-Китайском море" оказалась невыполнима. Поскольку то, что они именуют "спорными островами", Пекин считает своей территорией. И защищает ее как свою. В любом случае Штаты здесь даже не третий лишний. За эти клочки земли посреди тамошних морей спорят, помимо КНР, Япония, Филиппины, Бруней, Малайзия, Вьетнам. Точнее, это они спорят, а КНР укрепляется. Вашингтону же лишь повод дай понапрягать вторую экономику мира. 

Американский эсминец Джон С. Маккейн в Южно-Китайском море
© Фото : Navy Petty Officer 3rd Class James Vazquez
Мнение: Трамп стремится балансировать на грани войны с Китаем

Его корабли и прежде наведывались в эти широты, поддразнивая, но многого себе не позволяя. Китайцы ощетинивались, и тоже не более того. Считали, что торговые отношения дороже. Они ведь, как и все, были уверены, что они с Америкой настолько взаимоувязаны и настолько вооружены, что горячая фаза – это последнее, что может прийти кому-нибудь из них в голову. И то если эту голову потерять. Но пришел Трамп. Он еще не уничтожил эту систему сдержек и противовесов полностью. Но отчаянно к этому стремится. 

Тарифы на китайский импорт довел до 200 миллиардов долларов и пообещал дойти до полутриллиона. Попутно ввел санкции за военные контракты с Россией и пригрозил ими же за вмешательство в выборы. Если добавить к этому набору напряжение у границ, то получится полная калька с политики, которую его заставляют вести по отношению к Москве. Вот и пойми: то ли он открывает под копирку второй фронт, то ли просто меняет вектор: не сумев ничего добиться от Кремля, пытается тем же способом нащупать слабину у Пекина. Но только не в этом месте. 

Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
© AP Photo / Andy Wong
Кругом враги. В Госдепе выбрали главную угрозу США

А в этом месте, что называется, "достали". Они же сюда еще и свои стратегические бомбардировщики для демонстрации силы посылали, будто не КНР это вовсе, а КНДР. Причем в тот момент, когда Трамп еще клялся ее уничтожить. Но теперь он твердит, что влюбился в Ким Чен Ына, а с Си Цзиньпином, говорит, дружба закончилась. Ну, тогда "полный вперед!", – дал команду капитан эсминца "Лоян" и пошел на сближение с эсминцем Decatur. Дальше известно. Бегство, потому что "действия агрессивные, непрофессиональные, с риском столкновения". 

Отвыкли. Ведь такого не случалось даже в те суровые дни, когда Мао уже начинал прикидывать, что и после обмена ядерными ударами в Китае все равно останется больше граждан, чем в США до него. А что останется от США, ему и вовсе прикидывать было нечего. Там тогда тоже так посчитали. А потом была пинг-понговая дипломатия. В Вашингтоне решили  сменить ракеты на ракетки и взяли шарики. Теперь, похоже, у них эти шарики за ролики заехали. Вправить бы. А то в Поднебесной могут и не понять, что это Трамп за ее счет всего лишь свои внутренние дела поправляет.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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