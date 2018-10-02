Новая часть сериала про Скрипалей: сюжетный поворот к Украине

Британские журналисты упражняются в написании детективных и шпионских романов. Посоперничать с Артуром Конан Дойлом и Агатой Кристи им позволила самая модная сейчас тема – отравление Скрипалей. Сюжет обрастает самыми причудливыми деталями.

Англичане придумали Шерлока Холмса и с тех пор, вероятно, считают своим долгом дарить миру новые детективные истории. Только эти сочинения вырождаются в гротескный фарс – Конан Дойла-то больше нет. Его место заняли политики и журналисты, набивающие себе просмотры на популярных темах.

За полгода с момента сакраментального "хайли лайкли" после отравления Скрипалей в духе Агаты Кристи журналист Би-би-си Марк Урбан написал книгу "Дело Скрипаля", которая, впрочем, только запутывает историю.

Как сообщается, автор утверждает, что лично побеседовал с бывшим шпионом, который из страха перед Кремлем попросил не приводить его прямых цитат. А учитывая, что живым Сергея Скрипаля никто давненько не видел (а кто видел – не говорит), в книге писать можно было что угодно.

Но среди этого "чего угодно" оказалось и что-то действительно интересное. Например, как сообщила The Guardian, автору книги стало известно, что бывший сотрудник ГРУ после отравления не поверил в то, что Кремль за ним охотится. Правда, не совсем понятно, откуда автор об этом узнал – ведь вроде бы он встречался со Скрипалем в 2017 году. Но если и вправду так оно и было – то в этом есть своя логика.

Жил Скрипаль, как пишет Урбан, тихой размеренной жизнью в домике, который купила ему британская разведка MI6. По вечерам смотрел телевизор, например, российский "Первый канал". В доме, который купила MI6, еще раз напоминает автор. Поддерживал российскую политику, в том числе и в ситуации с Украиной, одобрял возвращение Крыма в Россию. Время от времени консультировал западные разведывательные агентства – для этого он ездил в США, Чехию, Эстонию, Швейцарию.

Как пишет все та же The Guardian, это не объясняет, почему Москва все же пыталась убить шпиона "Новичком". Да, не объясняет. Но, минуточку: учитывая, каких политических взглядов придерживался Скрипаль, живя в доме, купленном MI6, не логично ли предположить, что недовольна им была как раз британская разведка?

Но британская сторона, пытаясь отвести от себя подозрения, все громче кричит "держи вора". И вместо уже надоевших Петрова и Боширова предлагает все новые варианты. Руслан Боширов в прессе оказался Анатолием Чепигой – естественно полковником ГРУ. В качестве доказательства – нечеткие фото людей средней бородатости с подписями: ну вот же, это он.

Впрочем, и эту историю, по законам жанра, уже пора было обновить. В этот раз британцам помог бывший журналист приказавшего долго жить "Центра управления расследованиями" Сергей Канев. Он рассказал, что Боширов – не просто Чепига и полковник ГРУ, а еще и тот самый полковник, который вывозил с Украины бывшего президента Виктора Януковича. За это, говорит, ему даже дали "Героя России".

Интересно, что по этой логике дали бы за Скрипаля?

Впрочем, никакая логика британцам в этой истории и не требуется. Достаточно того, что все стараниями разномастных сочинителей сошлось на Кремле.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik