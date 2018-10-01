Британцы докопались до корня успеха президента России

Британская разведка разгадала причину высокой репутации Владимира Путина. Оказалось, она сложилась сразу после его вступления в должность президента России в 2000 году, притом не без поддержки тогдашнего премьер-министра Великобритании.

Перелистывая страницы собственных 73 лет жизни, экс-глава британской секретной разведывательной службы MI6 Ричард Дирлав пришел к сногсшибательному выводу. Он вспомнил сам и напомнил другим, что 18 лет назад британский премьер Тони Блэр составил компанию Владимиру Путину во время его похода в петербургский Мариинский театр и тем самым, если верить Дирлаву, существенно укрепил авторитет нового российского президента!

Хорошо это было или плохо, с точки зрения в прошлом главного британского разведчика? Плохо, конечно. По словам Дирлава, русское приглашение английскому гостю сходить в театр долго обсуждалось сотрудниками спецслужб в Лондоне, а после посещения спектакля все они "сильно пожалели" о том, что предложение было принято. Потому что репутация Путина окрепла на глазах.

Оставим в стороне вопрос о том, почему посещение высокопоставленными британцами культурных мероприятий в России согласовывается на уровне секретных служб. Хотя сам по себе это факт интересный – получение разрешения на "окультуривание". "Разрешите окультуриться?" – "В какой компании?" – "С Путиным можно?" – "Можно". Зададимся другим вопросом. С какой целью Дирлав предался воспоминаниям и что из его заявления можно выудить "полезного" для продолжения ухудшения британо-российских отношений?..

Можно призвать россиян к ответу – это сейчас в Великобритании популярно: призови Россию к ответу за то да се. В данном случае, например, за то, что премьер-министру Тони Блэру в Мариинском театре 18 лет назад нарочно показали русскую патриотическую оперу, а не что-нибудь еще. Это была опера Прокофьева "Война и мир". В самом деле, зачем было травмировать британца напоминанием о славе русского оружия? Ясно же, что после этого ему ничего не останется делать, как укреплять репутацию Владимира Путина, а себя чувствовать уязвленным. Хотя бы потому, что в романе Толстого "Война и мир" только один более или менее прописанный персонаж имеет английское подданство – моряк Стивенс, – да и тот позорно проигрывает русскому офицеру недешевое пари.

Вот если бы Блэру показали оперу Римского-Корсакова "Царская невеста", где один персонаж травит другого до состояния сумасшествия неизвестным зельем, – вот тогда бы было хорошо! Вот тогда бы из воспоминаний Ричарда Дирлава был бы хоть какой-то толк…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik