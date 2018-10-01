Найти и выгнать всех двойных агентов, котов, морских свинок, бомжей, их друзей, убрать лавки, вырвать с корнями деревья с кустами. Снести к чертовой матери шпиль, чтоб не притягивал кого попало. В общем, если уж менять образ Солсбери, то радикально.

"Новичоксбери". Власти Солсбери затеяли в городе ребрендинг Your browser does not support HTML5 audio

Очистив, по их признанию, все подозрительные заведения и центр, власти Солсбери решили "продезинфицировать" и мозги. Причем не только местных, но и всего мира. Для этого муниципалитет нанял специалистов по "ребрендингу". Их задача – придать городу "второго рождения" и Сергея Скрипаля, и отравляющего вещества А-234 иной образ. "Солсбери, – говорят в совете графства Уилтшир, – известен всем, однако не по тем причинам, по которым нам хотелось бы". Хотя и по тем тоже. Потому что о химической лаборатории Портон-Даун известно давно, а вот теперь и всем.

Но, видимо, не она, по мнению властей, должна привлекать гостей. Верно. Кого надо, она и так привлечет, когда ей надо. А власти, будто уже выкинули это из головы, надеются восстановить доверие и интерес к их населенному пункту с помощью таких мероприятий как продовольственные ярмарки, литературный фестиваль и рождественский каток. Ничего, креативно. Но, если разобраться, то и ничего нового. Опять же, кроме "Новичка". Он их словно преследует или уже – в подсознании. Все же вокруг да около. Поесть, присочинить и сделать своим коньком. Тот же скользкий путь, на который Лондон ступил в марте и до сих пор бьется как рыба об лед.

Здесь если что-то менять, то радикально. Либо полностью весь город, либо сразу страну. Ну, Британию уже ничто не спасет. Даже отставка премьера. Она такой родилась. А вот в Солсбери покопаться действительно стоит. Найти и выгнать всех двойных агентов, котов, морских свинок, бомжей, их друзей, убрать лавки, вырвать с корнями деревья с кустами. Снести к чертовой матери шпиль, чтоб не притягивал кого попало. Но стоит ли? Ведь как он по-новому заиграл, благодаря Боширову и Петрову! Правда, шпиль этот разошелся на "шпильки". Но чем они хуже магнитиков?

Да и что это за достопримечательности такие, если их перебила всего одна выдуманная шпионская история? Так может, и сделать им ее своим главным брендом. И для этого совсем не обязательно переименовывать город, скажем, в "Новичоксбери". Не меняют же образ Трансильвании, Эвересту, рыбе фугу или купанию с акулами-людоедами. Но они все равно притягивают экстремалов. Вот и даже на такую славу Солсбери уже клюют. Пока лишь эскорт-модель Шапиро. Но это тоже доход, если кафе, в котором ее якобы отравил Путин, удастся взыскать с нее моральный ущерб за инсценировку.

А если желание людей почувствовать себя "жертвой Кремля" взять под контроль, то его можно поставить и на турпоток. Лондон, судя по всему, уже "отравил" всех, кого хотел. Все прочие, если и могут здесь что-то потерять, то лишь деньги за возможность испытать на себя "зловещую руку Москвы". Пожить в доме предателя, погладить его кота, поесть гречи, потрогать ручку его двери, выпить пива, посидеть в парке, полежать в больнице. Это если ол-инклюзив. В качестве эконом-варианта можно предложить судьбу Чарльза Роули. Хотя это уже пусть власти Эймсбери креативщиков нанимают.

А раз в год, предположим, в марте, устраивать, под стать бразильскому карнавалу, массовую реконструкцию события или конкурс двойных агентов. И выбирать "королем бала" нового Скрипаля, как французы выбирают себе Жанну д’Арк. Да, с таким размахом Солсбери бросит вызов не только Орлеану, но и Парижу. Ведь он будет манить более жизнеутверждающей перспективой: увидеть Солсбери и не умереть.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik