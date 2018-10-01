Так Македонию на Западе еще не любили. Как в последний раз. Когда всем вдруг так дорог становится безвременно почивший. Она, правда, еще живет, в ней все кипит и бурлит, но ее уже отпели.
Пи-явка референдума. Македония сохранила лицо. Но, видимо, не имя
Это, конечно, провал. Потому что 36,8 – это для температуры одного тела вполне. А когда их с избирательным правом миллион восемьсот тысяч, а голосует чуть больше трети, то это не явка, а пиявка. Во-первых, потому что все равно присосалась, чтобы пить кровь. Во-вторых, потому что "пи". Хотя и не число это вовсе, а фиксированное стремление любой процент умножить на обязательства. Зорана Заева Запад же для того и протащил в премьеры Македонии, чтобы тот преподнес ее на блюдечке с голубой каемочкой.
Старался как мог. Пакт с Афинами о переименовании в Северную Македонию подписал. Вопрос к плебисциту сочинил так, чтобы никто о том не догадался. Мол, "поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО через договор с Грецией?". Все стены своим "Да!" занял. А народ не повелся. Зато у Заева теперь есть повод доказать, что он-то к альянсам с "прогрессивным человечеством" готов. Двойные стандарты уже освоил. Главное, говорит, не в том, сколько пришло, а в том, что это только те, кто готов уйти еще дальше.
Власть напирает на 92 процента положительных ответов. Это те, кто "положил" на суверенитет и для кого все слова уместились в один слоган. "Важно, что нас зовут в НАТО и ЕС. А как нас зовут – неважно". Если для того, чтобы попасть в печь, надо назваться горшком – пожалуйста. Другое дело, что возьмут их даже не горшком, а тушкой или чучелом. В смысле либо пушечным мясом, либо пугалом. Но это они поймут потом. А пока – официальное торжество и поздравления из Вашингтона и Брюсселя.
Заев как знал. Чтоб застраховаться от провала, сразу сказал, что референдум носит рекомендательный характер. Парламент может считаться с людьми, а может иметь их в виду. А считаться с теми, кто проголосовал как надо. В любом случае его "большинство" точно бросило будущее страны в урну. И сделает это еще раз, только уже законом. Президент Георги Иванов – это он с трибуны Генассамблеи ООН поднял сограждан на бойкот – уже заявил, что ничего такого не подпишет. Но если что, они обойдутся и без него, как и без страны. А будет ерепениться – припомнят фамилию, подозрительно расхожую в одной хорошо известной своими "вмешательствами" стране.
Притом что не она давила Македонию авторитетом и искушала соблазнами райской жизни, как педофил школьницу. И это, само собой, не было вмешательством в ее внутренний мир. Он же еще не сформировался. Значит, его надо направить. Ну, или затащить. Шеф Пентагона Мэттис, канцлер ФРГ Меркель, генсек НАТО Столтенберг. Евровипы рангом пониже. Так республику еще не любили. Как в последний раз. Когда всем вдруг так дорог становится безвременно почивший. Она, правда, еще живет, в ней все кипит и бурлит, но ее уже отпели. Как Македонию.
А ведь в подавляющем большинстве граждане выстояли и сохранили лицо. Но не имя.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.