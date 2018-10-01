Так Македонию на Западе еще не любили. Как в последний раз. Когда всем вдруг так дорог становится безвременно почивший. Она, правда, еще живет, в ней все кипит и бурлит, но ее уже отпели.

Пи-явка референдума. Македония сохранила лицо. Но, видимо, не имя Your browser does not support HTML5 audio

Это, конечно, провал. Потому что 36,8 – это для температуры одного тела вполне. А когда их с избирательным правом миллион восемьсот тысяч, а голосует чуть больше трети, то это не явка, а пиявка. Во-первых, потому что все равно присосалась, чтобы пить кровь. Во-вторых, потому что "пи". Хотя и не число это вовсе, а фиксированное стремление любой процент умножить на обязательства. Зорана Заева Запад же для того и протащил в премьеры Македонии, чтобы тот преподнес ее на блюдечке с голубой каемочкой.

Старался как мог. Пакт с Афинами о переименовании в Северную Македонию подписал. Вопрос к плебисциту сочинил так, чтобы никто о том не догадался. Мол, "поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО через договор с Грецией?". Все стены своим "Да!" занял. А народ не повелся. Зато у Заева теперь есть повод доказать, что он-то к альянсам с "прогрессивным человечеством" готов. Двойные стандарты уже освоил. Главное, говорит, не в том, сколько пришло, а в том, что это только те, кто готов уйти еще дальше.

Власть напирает на 92 процента положительных ответов. Это те, кто "положил" на суверенитет и для кого все слова уместились в один слоган. "Важно, что нас зовут в НАТО и ЕС. А как нас зовут – неважно". Если для того, чтобы попасть в печь, надо назваться горшком – пожалуйста. Другое дело, что возьмут их даже не горшком, а тушкой или чучелом. В смысле либо пушечным мясом, либо пугалом. Но это они поймут потом. А пока – официальное торжество и поздравления из Вашингтона и Брюсселя.

Заев как знал. Чтоб застраховаться от провала, сразу сказал, что референдум носит рекомендательный характер. Парламент может считаться с людьми, а может иметь их в виду. А считаться с теми, кто проголосовал как надо. В любом случае его "большинство" точно бросило будущее страны в урну. И сделает это еще раз, только уже законом. Президент Георги Иванов – это он с трибуны Генассамблеи ООН поднял сограждан на бойкот – уже заявил, что ничего такого не подпишет. Но если что, они обойдутся и без него, как и без страны. А будет ерепениться – припомнят фамилию, подозрительно расхожую в одной хорошо известной своими "вмешательствами" стране.

Притом что не она давила Македонию авторитетом и искушала соблазнами райской жизни, как педофил школьницу. И это, само собой, не было вмешательством в ее внутренний мир. Он же еще не сформировался. Значит, его надо направить. Ну, или затащить. Шеф Пентагона Мэттис, канцлер ФРГ Меркель, генсек НАТО Столтенберг. Евровипы рангом пониже. Так республику еще не любили. Как в последний раз. Когда всем вдруг так дорог становится безвременно почивший. Она, правда, еще живет, в ней все кипит и бурлит, но ее уже отпели. Как Македонию.

А ведь в подавляющем большинстве граждане выстояли и сохранили лицо. Но не имя.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik