Братские связи: в Москве арестовали украинского экс-министра – погромщика

В центре Москвы задержан находившийся в розыске бывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский. Правоохранительные органы вменяют ему нападение на посольство России в Киеве в июне 2014 года – пора тогда стояла жаркая, и не только в смысле климата. Господин Рудьковский самолично бросал камни в здание диппредставительства и был зафиксирован на электронные носители.
В общем, дикая выходка, в которой участвовал действующий тогда депутат Рады, укладывалась в контекст происходящего вокруг. А вот дальше начались чудеса. Ушедший на покой, то бишь оставивший пост Николай Рудьковский отправился не на Запад или, к примеру, на Мальдивы или Сейшелы, что ему, как бывшему предпринимателю, было по карману, а в Россию, против которой он с таким упоением боролся. Абсурд? Формально, если на трезвую голову – то да. Но для современной Украины, напоминающей королевство кривых зеркал – отнюдь нет. Все прекрасно помнят меткую фразу Льва Толстого про глаза, которые зеркало души. Так вот господин Рудьковский – зеркало нынешней незалежной со всеми ее странностями, противоречиями и зачастую сногсшибательными парадоксами. Был он и комсомольцем, и депутатом Рады, и бизнесменом, и главой ведомства. Служил в Советской армии, а в новые времена учился в Австрии. Основал собственный благотворительный фонд. Состоял во фракции Партии регионов, но предусмотрительно заявил о выходе из нее в ноябре 2013 года. А месяцем ранее возглавил Социалистическую партию Украины.
Вот в этом партийном качестве – заправского социалиста – и кидался булыжниками в российское посольство. Кстати, этот "патриотичный" и очень правильный жест агрессивная толпа тогда не оценила, потребовав продать принадлежащий ему Lexus, а деньги передать украинской армии. Но это уже нюансы. Господин Рудьковский, впрочем, претендует на место в истории своей страны. Какое именно – почетное или отхожее – дело второе. Но именно он внес в парламент законопроект об импичменте Виктору Януковичу. Одним словом, богатый послужной список. Эдакий Хлестаков, Чичиков и Остап Бендер наших дней. В одном лице.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik