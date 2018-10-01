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Братские связи: в Москве арестовали украинского экс-министра – погромщика

(обновлено: 17:12 01.10.2018)
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© Евгений КотенкоБывший министр транспорта и связи Украины, народный депутат Верховной рады, председатель Социалистической партии Украины Николай Рудьковский в перерыве заседания украинского парламента в КиевеБывший министр транспорта и связи Украины, народный депутат Верховной рады, председатель Социалистической партии Украины Николай Рудьковский в перерыве заседания украинского парламента в Киеве
© Евгений Котенко
Глубоки связи Украины с Россией, несмотря на все попытки Киева обрубить их. Вот и бывшему министру Рудьковскому невмоготу было жить в отрыве от объекта своей привязанности. Взял да и приехал в Москву, хоть и знал, что СК его уже давно поджидает.

В центре Москвы задержан находившийся в розыске бывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский. Правоохранительные органы вменяют ему нападение на посольство России в Киеве в июне 2014 года – пора тогда стояла жаркая, и не только в смысле климата. Господин Рудьковский самолично бросал камни в здание диппредставительства и был зафиксирован на электронные носители. 

Сотрудники службы безопасности у посольства Российской Федерации в Киеве, архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Мнение: нападения на посольство РФ прекратятся со сменой власти в Киеве
В целом то печально знаменитое нападение походило на шабаш. Один из радикалов сорвал российский флаг с посольства, толпа буквально бесновалась, закидывая здание  различными предметами и выкрикивая слова проклятий и ненависти, а высокопоставленные чиновники не преминули воспользоваться случаем, дабы лишний раз подтвердить свою приверженность "высоким идеалам" Майдана. И это был не только Рудьковский, но и, к примеру, экс-глава МИД Андрей Дещица, запомнившийся широкой аудитории матерными ругательствами в адрес президента России. Так что с точки зрения текущего политического момента Николай Рудьковский оказался в нужное время в нужном месте. Правда, с одной издержкой: он оказался фигурантом уголовного дела наряду с несколькими другими "патриотически настроенными" согражданами.  

В общем, дикая выходка, в которой участвовал действующий тогда депутат Рады, укладывалась в контекст происходящего вокруг. А вот дальше начались чудеса. Ушедший на покой, то бишь оставивший пост Николай Рудьковский отправился не на Запад или, к примеру, на Мальдивы или Сейшелы, что ему, как бывшему предпринимателю, было по карману, а в Россию, против которой он с таким упоением боролся. Абсурд? Формально, если на трезвую голову – то да. Но для современной Украины, напоминающей королевство кривых зеркал – отнюдь нет. Все прекрасно помнят меткую фразу Льва Толстого про глаза, которые зеркало души. Так вот господин Рудьковский – зеркало нынешней незалежной со всеми ее странностями, противоречиями и зачастую сногсшибательными парадоксами. Был он и комсомольцем, и депутатом Рады, и бизнесменом, и главой ведомства. Служил в Советской армии, а в новые времена учился в Австрии. Основал собственный благотворительный фонд. Состоял во фракции Партии регионов, но предусмотрительно заявил о выходе из нее в ноябре 2013 года. А месяцем ранее возглавил Социалистическую партию Украины. 

Вот в этом партийном качестве – заправского социалиста – и кидался булыжниками в российское посольство. Кстати, этот "патриотичный" и очень правильный жест агрессивная толпа тогда не оценила, потребовав продать принадлежащий ему Lexus, а деньги передать украинской армии. Но это уже нюансы. Господин Рудьковский, впрочем, претендует на место в истории своей страны. Какое именно – почетное или отхожее – дело второе. Но именно он внес в парламент законопроект об импичменте Виктору Януковичу. Одним словом, богатый послужной список. Эдакий Хлестаков, Чичиков и Остап Бендер наших дней. В одном лице.

Участники антироссийской акции радикалов в Киеве. 18 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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"Изощренный уровень низости". Эксперт об инциденте в Киеве с дипломатами РФ
Но в нынешнем украинском политбомонде таких пруд пруди. Казус господина Рудьковского, арестованного в Москве, совсем в другом. Своим примером он показал и доказал, сколь глубоки и обширны связи Украины с Российской Федерацией, несмотря на изнурительные попытки Киева обрубить их на корню. Возможно, Николай Рудьковский и оказался-то в России по зову сердца, из большой к ней пламенной любви. Ну, когда просто больше невмоготу жить в отрыве от объекта своей привязанности. Не исключено, что глубокие симпатии в душе к ней испытывают и другие яркие представители новой украинской власти, но боятся – по понятным причинам – вслух об этом сказать. В одном лишь ошибся экс-министр транспорта и связи: уголовное преследование рано или поздно кончается арестом.  

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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