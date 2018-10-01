Их мало, но они за НАТО. Как прошел македонский референдум

Плакаты, призывающие голосовать на референдуме, на улице города Скопье в день референдума по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018

Плакаты, призывающие голосовать на референдуме, на улице города Скопье в день референдума по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018

Все заинтересованные стороны поздравляют Македонию с успешным референдумом о вступлении в НАТО. А о том, что по правилам его стоило бы считать несостоявшимся, почему-то молчат.

Македонцы сходили на референдум по поводу переименования страны и вступления ее в НАТО и решили – надо. Все рады: в Еврокомиссии поздравляют с проявлением демократических свобод, греческий премьер хвалит македонского коллегу за храбрость, Госдеп США приветствует, в НАТО аплодируют.

Однако за высокопарными выражениями о "светлом будущем" страны, "исторической возможности" и "камне в основании будущего Македонии" остался незамеченным тот факт, что референдум, если по-честному, не состоялся. Чтобы мнение, которое высказали граждане, вызвало доверие власти, высказаться должна была хотя бы половина жителей. Но явка составила меньше 40 процентов.

Зато больше 90 процентов из пришедших готовы теперь жить в Республике Северная Македония – такое название предполагается в соглашении с Грецией. После переименования Афины откажутся от своих претензий (теперь никто не спутает греческую провинцию Македонию с балканской страной), и не будут чинить препятствия на пути Скопье в НАТО.

Именно такого ответа и ждали все заинтересованные стороны, поэтому такие частности как недостаточная явка никого не волнуют. Вот если бы граждане проголосовали против, то наверняка и в США, и в руководстве альянса заявили бы, что не могут принять к сведению такие результаты.

Референдум, проведенный в Крыму с соблюдением всех международных норм, так и не нашел одобрения, потому что результат получился не тем, который устроил бы Вашингтон.

А здесь, когда немногочисленные македонцы проголосовали так, как нужно, никто спорить не будет. Альянс только рад расшириться и закрепиться на Балканах. При этом далеко не все политики в самой Македонии рады такому развитию событий. А ведь принять конституционные изменения должны будут две трети в парламенте. Хотя, может быть, и тут на недостаток голосов смогут закрыть глаза?

Автор Мария Балябина, радио Sputnik