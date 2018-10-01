Их мало, но они за НАТО. Как прошел македонский референдум

Македонцы сходили на референдум по поводу переименования страны и вступления ее в НАТО и решили – надо. Все рады: в Еврокомиссии поздравляют с проявлением демократических свобод, греческий премьер хвалит македонского коллегу за храбрость, Госдеп США приветствует, в НАТО аплодируют.
Зато больше 90 процентов из пришедших готовы теперь жить в Республике Северная Македония – такое название предполагается в соглашении с Грецией. После переименования Афины откажутся от своих претензий (теперь никто не спутает греческую провинцию Македонию с балканской страной), и не будут чинить препятствия на пути Скопье в НАТО.
Именно такого ответа и ждали все заинтересованные стороны, поэтому такие частности как недостаточная явка никого не волнуют. Вот если бы граждане проголосовали против, то наверняка и в США, и в руководстве альянса заявили бы, что не могут принять к сведению такие результаты.
А здесь, когда немногочисленные македонцы проголосовали так, как нужно, никто спорить не будет. Альянс только рад расшириться и закрепиться на Балканах. При этом далеко не все политики в самой Македонии рады такому развитию событий. А ведь принять конституционные изменения должны будут две трети в парламенте. Хотя, может быть, и тут на недостаток голосов смогут закрыть глаза?
Автор Мария Балябина, радио Sputnik