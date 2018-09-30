Ключ разжигания. Как латвийский министр решил Москве противостоять

"Назло Кремлю Латвия есть и будет удавшимся государством". Под таким девизом идет на выборы нынешний глава латвийской дипломатии. Назло министру в обществе восприняли этот лозунг гибридно.

Человек, по крайней мере, мужчина, устроен противоречиво. Еще со времен Адама. Когда нас с самого детства постоянно убеждают в одном, в нас просыпается неумолимая тяга к обратному. Для нас слово "надо" – вообще одно из самых отвратительных. Только скажут "надо быть добрее", как тут же хочется обозлиться. А больше всего нервничаем мы, когда слышим фразу "только не надо нервничать". Пляски самолюбия часто с самого детства возводятся в принцип, который хорошо известен пожилым женщинам и отоларингологам. Иногда на морозе так закаляется сталь. Если, конечно, повезло, и родители угадали со сплавом.

У нас тут в Латвии в обществе негодуют . На предвыборных плакатах партии "Новое Единство", на которых изображен нынешний глава МИД Эдгар Ринкевич, сообщается, что "Назло Кремлю Латвия есть и будет удавшимся государством".

Один из таких баннеров как раз завешивает некогда известный, а теперь неудавшийся и поэтому закрытый завод VEF, что придает посылу отдельное пикантное послание. Он провоцирует граждан на таможенный вопрос – "что в дипломате?" Кто-то видит там ключ зажигания, кто-то ключ разжигания, кто-то возмущается, что это не конструктив. Мол, у нас что – только чтоб назло Кремлю?

Во-первых, да. И давно. По крайней мере, в МИД. Это надо объяснять электорату раз в четыре года, потому что он с ускорением свободного падения подъезжает с Луны. Кремль осудил, Ринкевич одобрил. Кремль одобрил, Ринкевич осудил. Все работает, как часы. Есть даже мнение, что он и этого… того… в общем, то, чем гордится "нетрадиционный" министр – оно тоже в рамках противостояния Кремлю. А во-вторых, давайте разберемся – а почему это плохо? (идите к черту со своим провокационным вопросом "а почему это хорошо?").

Назло – это ведь всегда проявление воли. Пускай и саморазрушительное. В этом есть миг свободы и настоящий полет. Назло инструктору прыгну без парашюта, например. Назло – это всегда вопрос внимания: не может существовать просто так только в вас – оно всегда рассчитано на кого-то другого. А на кого Латвии рассчитывать, как не на Кремль? Кто еще вызывает столько эмоций? От кого так хочется быть независимым? Кому хочется утереть нос?

Кстати, о лоре. Многие, конечно, вспомнили про бабушку и отмороженные уши. Но тут, на мой взгляд, роли надо поменять. Меньше всего господин Ринкевич похож на внука. С учетом того, сколько времени у власти он находится, а также с учетом того, чем гордится, он скорее бабушка. Злющий мороз – это, ясное дело, Кремль. Уши прекрасно подходят под латвийский народ. Уверен, что через неделю на выборах, он снова отморозится. Кстати, в духе традиционного противоречия, скорее всего, за "назло" назло не проголосуют.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия