Комик-труппа "Украина": наметились лидеры президентской гонки

Чем ближе президентские выборы на Украине, тем активнее возня вокруг "престола". Такова политическая "кухня", только в незалежной она начинает напоминать юмористическое шоу. А как иначе – на втором месте в предвыборных рейтингах оказался комик Владимир Зеленский.

На Украине, судя по всему, народ еще не растерял способность смотреть с юмором на многие вещи или на людей. По-другому оценивать предвыборные рейтинги политиков не приходится. Очередной опрос опять показал, что лидирует Юлия Тимошенко. За нее готовы сейчас отдать голоса 13,2% опрошенных. На втором месте – комик Владимир Зеленский с 7,8%. На третьем месте – нынешний глава государства Петр Порошенко.

Юлия Тимошенко, наверняка, радостно потирает руки – в последнее время в рейтингах преследователи меняются, а она по-прежнему в майке лидера. За нее можно, конечно, порадоваться, но желания нет. Тимошенко – это зеркальное отражение Порошенко. Тот же "человек войны" или, как ее еще называют, "женщина с косой". Бывшие соратники топчутся на одном и том же электоральном национально-угарном поле. Стоит только вспомнить жесткие заявления Тимошенко по поводу Крыма и Донбасса.

Тимошенко с Порошенко солидарны и по поводу перспектив вступления Украины в ЕС и НАТО. До того солидарны, что буквально вырывают одни и те же идеи из рук друг друга. Так, президент был крайне раздражен очередной инициативой соперницы. А речь всего-то шла о меморандуме о неизменном курсе Украины в ЕС и НАТО, который предлагала подписать Тимошенко. Какой-такой меморандум, когда я тут изменения в конституцию страны готовлюсь внести по этому же поводу – примерно так и высказался Порошенко. В общем, как говорится, не лезь вперед президента в пекло.

И тут неожиданно двух заядлых соперников взял и раздвинул Владимир Зеленский – актер, комик, бессменный лидер студии "Квартал-95". В своих шоу он едко, с шутками и юмором показывает все нутро политического бомонда Украины. И зрителям, то есть будущим избирателям, это нравится. Можно, конечно, сказать, что шансов у комика нет, все места расписаны. Но если те, кто привык рулить на Украине, будут продолжать в своем духе, то народ может просто рассмеяться им в лицо. И тогда такая "шутка юмора", как выход Зеленского во второй тур голосования на президентских выборах в 2019 году, может из фантастики превратиться в реальность. И кто тогда будет смеяться – большой вопрос.

Автор Сергей Осипов, радио Sputnik