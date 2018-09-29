Россия махнула рукой на Запад? В США задумались

Куда идут США? Стоит ли давить на Москву и поддерживать украинское желание конфликтовать с Россией? Такими вопросами задались в одном американском СМИ. И нашли непривычные ответы.

Американские журналисты задумались, удалось ли США воспользоваться результатами собственного триумфа в холодной войне. По мнению The American Conservative, получилось не очень.

Проанализировав политику Вашингтона за последние десятилетия, автор материала увидел, что Россия уже махнула рукой на Запад, смирилась с тем, что при Трампе лучше не будет, и занимается своими делами. Владимир Путин вместе с Си Цзиньпином послали Западу сигнал своими учениями "Восток-2018".

А американцы, тем временем, продолжают нагнетать обстановку. Они поддерживают Украину в желании создать военную базу в Азовском море. Но, как пишет автор статьи, Россия может ликвидировать ее за пару минут. И удивляется: неужели Америка собирается отправить туда свои корабли, чтобы защищать украинские интересы в море, таком же исторически российском, как Чесапикский залив исторически американский.

По соседству член НАТО – Польша, готовая заплатить США 2 млрд долларов за "Форт Трамп". А на Балканах Македонию стараются втянуть в альянс, несмотря на недовольство России.

К чему все это приведет? Автор материала задается вопросом, который порождает и другие. Не слишком ли мы давим на русских? Всегда ли они будут уступать? Есть ли у США стратегия в отношении России? Понимают ли американцы все возможные риски нынешней политики?

Удивительно, что даже из США уже заметно, как близко США и НАТО подбираются к границам России, и какую напряженную обстановку создают подобравшиеся военные. Но радует хотя бы то, что в США это уже замечают. И начинают критически смотреть на политику своих властей, которые развязывают войны, насаждают свою волю по всему миру и даже союзников за любое отступление от нее карают санкциями. Посмотрев на все это, автор статьи делает вывод: такая политика нежизнеспособна.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik