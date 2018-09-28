В случае с этим истребителем главное, что он вылетел с боеприпасами, а вернулся без них. То есть они точно не взорвались у него на борту, а куда-нибудь угодили. Насколько точно, не скажет никто. Но, как говорится, с почином.
F-35 подкрался незаметно. США выразили талибам свое большое "F"
Стелс-технология, сверхзвук, маневренность, короткий взлет, вертикальная посадка. И всего 35 тысяч долларов за час. Это не реклама. Он в ней не нуждается. Кому надо, уверены в США, они впарят свое "чудо" и так. Талибам не надо. Но все это "счастье" свалилось на их головы. По крайней мере, таким было его полетное задание. И он, если верить американским СМИ, справился. Хоть один многоцелевой, а потому многострадальный, но все равно новейший и самый дорогой на земле F-35 впервые в истории оправдал вложенные конкретно в него 150 млн долларов.
Может, и не все. Но в их пятом поколении такого еще не бывало – чтобы обсуждали не дефекты его отдельного представителя, а все-таки боевую заслугу. Пока весьма скромную, поскольку речь идет о единственной атаке на некую фиксированную цель боевиков в Афганистане. Но она состоялась. Значит, с почином. "Чемпион мира по переоцененности" сбросил свою первую авиабомбу. Им бы ее осколками помахать над другими снарядами, как делают продавцы, проводя по товару деньгами, полученными от первого покупателя. Или забрать домой на сувениры, как поступает молодой игрок с мячом, впервые забитым в чужие ворота. Но не факт, что они попали.
Впрочем, в случае с этим истребителем главное, что он вылетел с боеприпасами, а вернулся без них. То есть они точно не взорвались у него на борту, а куда-нибудь угодили. Насколько точно, не скажет никто. У F-35 проблемы с установлением координат бомбометания. Даже в Пентагоне предупреждали, что есть риск ошибочных ударов. В том числе, и по своим. Но США в Афганистане этим занимаются регулярно, так что "джокер" им погоду не испортит. Зато погода может испортить его. Он беззащитен перед молниями. И топливные баки могут сдетонировать, и информационная система "полететь", в смысле – отдельно от пилота.
Тому, правда, даже в безоблачном небе стоит всегда держать одну руку на пульте, а другую – на катапульте. Хотя та тоже может отказать. Только уже после того, как дисплей шлема из-за некорректной работы окончательно запудрит мозги и собьет с толку, а несовершенная диагностика выдаст "ошибку" даже там, где все идет по плану. Если, конечно, к этому времени летчик не задохнется от приступа гипоксии или не разобьет себе голову при том самом укороченном взлете. На тренировках и такое случалось.
А еще его нельзя заправлять в воздухе. А еще у него заедает кнопка с ракетами "воздух-воздух". 1,5 трлн долларов Штаты вбухали в этот проект, а в нем все еще под тысячу дефектов. Он как сыр, что славен дырами. Во всяком случае, по соотношению цены и дыр. Хотя некоторые экземпляры уже ценны, как сыр с плесенью. Доля готовых к бою самолетов четыре года не превышает 50%. Но в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Именно такой вывод и должны сделать потенциальные покупатели после этой ночной атаки F-35 на Афганистан.
Главное же его боевое достоинство в том, что его не видно. И он это подтвердил. Талибы его налет даже не заметили. Кто-то, конечно, подумает, что бить по ним тридцать пятым – это, как компьютером гвозди забивать. Но ведь и его бортовой компьютер, как говорят, иной раз только на то и годится.
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