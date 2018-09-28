То ли Ханта не предупредили, то ли он действительно никого, кроме Лаврова не видел, но СМИ он представил фуршет глав МИД постоянной пятерки Совбеза ООН, как свои личные переговоры с российским министром… Хотя, по большому счету, его можно понять.
Не Хант, а "хантер". Глава Форин-офиса спутал божий дар с яичницей
Главу Форин-офиса Джереми Ханта можно поздравить с дебютом на Генассамблее ООН. Но только если словами булгаковского Коровьева. "Поздравляю вас, гражданин соврамши". С той разницей, что конферансье Жорж Бенгальский, кому это посвящалось в первоисточнике, был "знаком всей Москве", а сменщика Бориса Джонсона и в Лондоне не все знают. Вот он и воспользовался моментом, чтобы его запомнили. И опять все напутал.
Ладно тогда в Пекине, чтобы расположить к себе китайцев, сказал им, что его жена-китаянка – японка. Это, как говорится, его личное дело. Но сейчас-то он хотел расположить британцев – все-таки тоже попал в лонг-лист консерваторов в качестве возможной замены Терезы Мэй. Однако и тут спутал божий дар с яичницей. Хотя на этот раз и немудрено. Дело было за завтраком. В первые дни Генассамблеи генсек ООН дает его главам МИД постоянной пятерки Совбеза. Это протокольный формат. Политес и обмен мнениями, по принципу "сели, поели, опять пошли". С одним условием: за завтраком можно все. На вынос – ничего.
То ли Ханта не предупредили, то ли он действительно никого, кроме Лаврова, не видел, но каналу Sky News он представил этот фуршет, как свои личные переговоры с российским министром, в ходе которых "жестко поставил ему на вид" и фактически дал нагоняй. "Я сказал ему, что Великобритания и Россия должны быть заодно, чтобы сделать планету мирной. Но этого не произойдет, если один из нас отправляет офицеров на улицы другого для применения химоружия". А потом было про "высокую цену, которую мы заставим вас заплатить", про "поддержку Асада, методы которого вы взяли на вооружение". В общем, полный "джентльменский" набор.
Ханта можно понять. Он впервые вышел на мировой уровень. И так важно сразу показать, что не зря. А как, если на заседание Совбеза, которое вел лично Трамп, приехала сама Мэй, чтобы вставить свои пять копеек про Скрипалей? Вот и пришлось ему искать иные подходы к Лаврову. А тут – завтрак. Не придумай он "отдельную встречу", все бы решили, что он просто сел с русским министром за один стол. А так получается – и не Хант он вовсе, а "хантер". Охотник. Такой же "охотник" до небылиц, как и все они.
По большому счету, Хант в дипломатии – инородное тело. Но когда Форин-офисом руководили иные. А по отношению к России тут много ума не надо. Поэтому он быстро уловил суть: говори о Москве что хочешь, ей потом все равно не поверят. Не исключено, что он Лаврову на самом деле что-то сказал. Но в той обстановке это было равносильно тому, как если бы он, сидя на трибуне полного стадиона, стал бы подсказывать футболисту на поле, как ему играть. Зато теперь Хант может всем сказать, что Лавров не возразил.
И не важно, что тот мог просто пропустить очередной бред очередного британского министра мимо ушей. Ведь все, что он мог ему ответить, чтобы не обидеть, так это: "следующий". Все-таки Хант у Лаврова уже восьмой. И вряд ли последний. Жоржу Бенгальскому, кстати, голову оторвали в два поворота.
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