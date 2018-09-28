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Киевский взгляд на норму ЕС: венгры и чехи "охмуряют" граждан незалежной

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© AFP 2018 / Vladimir SimicekМужчина с флагами Украины и Евросоюза на границе Словакии и Украины в районе КПП Ужгород-Вишне-НемецкоеМужчина с флагами Украины и Евросоюза на границе Словакии и Украины в районе КПП Ужгород-Вишне-Немецкое
© AFP 2018 / Vladimir Simicek
Трудно представить ситуацию, в которой страны ЕС протягивают украинцам руку поддержки, а они взамен показывают кулак. Однако именно такой жест тренирует Киев по отношению к Венгрии, а теперь и к Чехии.

Граждане незалежной – кто тайно, а кто явно – репетируют членство в Евросоюзе. Начали с малого – получения паспортов дружественных государств, ведь двойное гражданство – это норма для ЕС. Трудностей с партнерами почти никаких – главное, не засветиться перед своими. Первый блин – венгерские паспорта – вышел несколько комом. Киев решил раздуть международный скандал после скандального же, по его мнению, видео из консульства Венгрии в закарпатском Берегове.  Но, кажется, это не столько напугало, сколько раззадорило кое-кого из Евросоюза. 

Националисты митингуют у здания министерства иностранных дел Украины с требованием выслать из страны консула Венгрии. 26 сентября 2018
© Фото : организация "Национальный корпус"
Политолог: Киев попытается дискредитировать Будапешт
Так, Чехия намерена делать ровно то же, что и Венгрия, и в том же Закарпатье. То есть раздавать свои паспорта украинским потомкам чехословацких мигрантов. Чешское правительство еще только рассматривает соответствующую поправку в закон собственного государства, а в незалежной уже поднялся шухер. На официальном, разумеется, уровне. Получается, простым украинцам венгры протягивают – а чехи готовы протянуть – дружескую ладонь, но из Киева к согражданам звучит окрик: руки за спину! И нет там дела до того, что и Чехия, и Венгрия вправе принимать в гражданство кого угодно при наличии некоторых условий (корни происхождения и владение языком), потому что в Киеве печенкой чуют: угроза суверенитету незалежной. Вот только все, что пока Киев может предпринять, коли увещевания на жителей Закарпатья не действуют, это ругаться по трем адресам: Венгрия – первый, Чехия – второй и, конечно, Россия – третий. 

При чем здесь Россия, казалось бы? Однако именно ее след захотел увидеть украинский политолог Алексей Коломоец в выдаче венгерских паспортов закарпатскому населению.  Пусть с оговорками, пусть в режиме "я не уверен, но мне сильно кажется" он обратил внимание на совпадение по времени двух событий. Первое – визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву. Второе – публикация в интернете упомянутого видео из венгерского консульства в закарпатском Берегове. И что же сказал Алексей Коломоец? "Вряд ли, конечно, Орбан получил инструкцию в Кремле – разрешить в консульстве выдавать паспорта, но это совпадение не случайно. Думаю, если Будапешт согласовал это с внешним игроком (имею в виду Кремль, но это под сомнением), то тогда ситуация очень и очень тяжелая".

Бездомный на улице Киева, Украина
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
"Нелицеприятная истина". Политолог о словах чешского сенатора про Украину
Исходя из этой "конспирологической логики", ситуация с выдачей украинцам чешских паспортов будет еще тяжелее. Ее предвидит глава Закарпатской области Геннадий Москаль, о чем он уже сказал в телеэфире "112 Украина". Ну а тяжесть положения обязательно усугубит какой-нибудь очередной незалежный "политработник", ведь только ленивый не обратил внимания на то, что территория, на которой проживают украинцы с чешскими корнями, была некогда чехословацкой, но называлась Карпатская Русь. А при слове "Русь" на Украине теперь принято делать охотничью стойку и "брать след"!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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