Дело Скрипалей: где два – там и три, а можно и больше

Появление очередного "офицера российской военной разведки", причастного к отравлению Скрипалей, думается, не стало неожиданностью для тех, кто продолжает следить за этим делом. Сценарий его хоть и изощренный, но довольно однообразный, как в детской песенке: "На дворе стоит забор, а на нем мочало. Эта песня хороша – начинай сначала". Все идет по такой примерно схеме: Скрипали – "Новичок" – коварные неизвестные русские. Следующий заход: вместо Скрипалей – бомжи, вместо "Новичка" – Нина Риччи, коварные русские анонимы остаются. Затем бомжи с "Новичком" уходят на задний план, зато русские приобретают имена, фамилии и статус "офицеров ГРУ". И вот тут начинается самое интересное.ввести еще один персонаж.
Это некий, пока тоже безымянный, "офицер ГРУ", который приехал в Солсбери на разведку, узнал, какой дверной ручкой пользовался Скрипаль, и эту бесценную информацию передал Петрову с Бошировым. А те, очевидно, по полной своей бестолковости, даже не сумели сразу этими сведениями воспользоваться и ездили в Солсбери травить Скрипалей аж два раза.
А когда на Москву окончательно возложат вину за всю эту мутную историю с отравляющими веществами, церемониться, наверное, и вовсе перестанут. Но время финала пока не пришло, так что в постановке по британскому сценарию еще вполне может появиться парочка "шпионов" из России.
Автор Анна Разваляева, радио Sputnik