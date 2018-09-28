Дело Скрипалей: где два – там и три, а можно и больше

История со Скрипалями движется по причудливому сценарию, разработанному в британской столице. И сколько еще "офицеров ГРУ" понадобится, чтобы привести постановку к нужному финалу, знают только авторы.

Появление очередного "офицера российской военной разведки", причастного к отравлению Скрипалей, думается, не стало неожиданностью для тех, кто продолжает следить за этим делом. Сценарий его хоть и изощренный, но довольно однообразный, как в детской песенке: "На дворе стоит забор, а на нем мочало. Эта песня хороша – начинай сначала". Все идет по такой примерно схеме: Скрипали – "Новичок" – коварные неизвестные русские. Следующий заход: вместо Скрипалей – бомжи, вместо "Новичка" – Нина Риччи, коварные русские анонимы остаются. Затем бомжи с "Новичком" уходят на задний план, зато русские приобретают имена, фамилии и статус "офицеров ГРУ". И вот тут начинается самое интересное.

Никто уже не вспоминает о несчастных Скрипалях. Где они, что с ними, живы ли они? И вообще, что с этими людьми, которые, кстати, являются гражданами России, сделали в Британии? Зато все с упоением обсуждают другой вопрос, предложенный авторами постановки: кто же такие Петров и Боширов, и на кого они работают? А чтобы накал страстей вокруг этих людей не спадал, можно в схему ввести еще один персонаж.

Это некий, пока тоже безымянный, "офицер ГРУ", который приехал в Солсбери на разведку, узнал, какой дверной ручкой пользовался Скрипаль, и эту бесценную информацию передал Петрову с Бошировым. А те, очевидно, по полной своей бестолковости, даже не сумели сразу этими сведениями воспользоваться и ездили в Солсбери травить Скрипалей аж два раза.

Если и эта схема не сработает, в нее можно будет ввести еще несколько "офицеров разведки" из России. Граждане нашей страны охотно посещают Британские острова, так что кандидатов на эти роли можно будет подобрать. А там, глядишь, и финал пьесы близок. Через несколько месяцев станет окончательно ясно, во что обойдется Британии Brexit. Чтобы оплатить эти издержки, вполне подойдут "экспроприированные русские деньги". Первые ордера на арест российского имущества в связи с "делом Скрипалей" были выданы еще в марте. Как изящно выразились в Лондоне, это было имущество сомнительного происхождения.

А когда на Москву окончательно возложат вину за всю эту мутную историю с отравляющими веществами, церемониться, наверное, и вовсе перестанут. Но время финала пока не пришло, так что в постановке по британскому сценарию еще вполне может появиться парочка "шпионов" из России.

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik